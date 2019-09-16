clientage
Проблема в том что перекидывал на ультру а попал в максимку) Эти деньги должны были уйти в тасю в свое время, а так-теперь куча личных средств и вынужденно погашенные рассрочки раньше времени.
Так что, есть у кого идеи?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 19:10
clientage
Проблема в том что перекидывал на ультру а попал в максимку) Эти деньги должны были уйти в тасю в свое время, а так-теперь куча личных средств и вынужденно погашенные рассрочки раньше времени.
Так что, есть у кого идеи?
Додано: Пон 16 вер, 2019 19:16
igor9227 Никто Вам тут не поможет. После того как смузисты прикрутили комиссию за снятие или перевод всех средств и своих в том числе с Максимки, выход только один - покупки в магазинах, оплата коммуналки и т.п.
Можно, конечно снять с комиссом в 4%, но вряд ли это Вам подходит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 16 вер, 2019 19:43
Re: Альфа-Банк
Самое главное коллеги, не делать ошибок при входе в МАБ, а то учетка блокируется и в отделение с паспортом и кодом, я вот циферкой одной ошибся и всё завтра топать надобно потому как строго теперь всЁ
Додано: Пон 16 вер, 2019 19:53
Фантом
В этом то и дело что с тарифами я хорошо знаком, но возможно не знаком с некоторыми сервисами которые позволяют переводить деньги через механизм эквайринга. Наверняка такие есть, просто я об этом не знаю. А то что крутит смусит(ы) я регулярно отслеживаю)
Додано: Пон 16 вер, 2019 19:56
в ЛС офпреду и не надо топать есичё напишите,что от меня
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Пон 16 вер, 2019 20:04
приведи друга
А по реферальной ссылке можно комфорт заказать или как? А то мне тока ультру выдаёт походу
Додано: Пон 16 вер, 2019 20:08
А в каком месте ошибка? А то я пару раз случайно нажимал не ту цифру в дате рождения. И ничё, пускало со второго раза.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 16 вер, 2019 20:11
Я все по тефону решал. Звонок с финансового на номер 3344 за 2 грн с копейками и идти никуда не надо
Додано: Пон 16 вер, 2019 20:26
Что-то слишком много сложностей стало
Для входа в ИБ ПИБа, WebMoney, EXMO достаточно:
1. Логина.
2. Пароля.
3. Пяти или шестизначного (но не четырех, как в Альфе) SMS-кода.
А если вход в ИБ окажется скомпрометирован, злоумышленник на память будет знать ваш номер телефона / дату рождения, - в запасе остается кодовое слово, адрес, ИНН и паспортные данные. Да и не комильфо будет заново логиниться в ИБ, зная, что у злоумышленника есть ваш номер телефона и дата рождения.
Если проблема лишь в том, что на одном устройстве имя пользователя имеют несколько членов семьи, по почему бы тогда не добавить пометку в настройках, что на этом компьютере к МАБу подключены еще несколько человек. Т. е. каждый в своей учетной записи поставит отметку, что кроме него, на этом устройстве в МАБ заходят еще двое.
Додано: Пон 16 вер, 2019 20:45
Національний банк дозволив АТ "Укрсоцбанк" приєднатися до АТ "Альфа-Банк" за спрощеною процедурою
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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