Додано: Пон 16 вер, 2019 19:16

igor9227 Никто Вам тут не поможет. После того как смузисты прикрутили комиссию за снятие или перевод всех средств и своих в том числе с Максимки, выход только один - покупки в магазинах, оплата коммуналки и т.п.

Можно, конечно снять с комиссом в 4%, но вряд ли это Вам подходит.

Кто не пьёт, тот не рискует.