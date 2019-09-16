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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7633763476357636>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:05

  dimakoshevec написав:Користувався пакетом Платінум блек, все влаштовувало, кожного місяця кешбек непоганий виходив, вирішив дружину підтягнути, коли побачив, що банк виплачує обом по 200грн якщо запросити когось по своєму реферальному посиланню і ця людина зробить першу транзакцію.
Дружина перейшла по моєму посиланню, скачала додаток, замовила карту і потім забрала її на відділенні, вже пройшло більше місяця з моменту першої транзакції, але бонусів не видно, а пітримка морозиться, що ніби карта була відкрита не за посиланням. Якби дружина не попросила в бухгалтерії виплачувати зарплату на цю картку, то закрили би принципово не вагаючись.

Да, есть такое, долбите КЦ, потом представителя тут просите.
Это или на местах себе бонусы перетягивают или ...
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:09

  igor9227 написав:Фантом
В этом то и дело что с тарифами я хорошо знаком, но возможно не знаком с некоторыми сервисами которые позволяют переводить деньги через механизм эквайринга. Наверняка такие есть, просто я об этом не знаю. А то что крутит смусит(ы) я регулярно отслеживаю)

Но вы же понимаете, что спрашиваете про бесплатный вывод средств с кредитной карты, при чем в самом первом сообщении пишете, что и кредитных в том числе?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:15

  Кассандра написав:А по реферальной ссылке можно комфорт заказать или как? А то мне тока ультру выдаёт походу

всем ультру выдает.При звонке уточнять надо,шоб комфорт был
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:39

  Мизантрóп написав:
  Кассандра написав:А по реферальной ссылке можно комфорт заказать или как? А то мне тока ультру выдаёт походу

всем ультру выдает.При звонке уточнять надо,шоб комфорт был

Комфорт может быть и бомжом, я правильно понимаю? ну т.е. его можно и сразу получить или тоже только именной? :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:40

Skiw
Понимаю, в чуть акцента на личных/кредитных у альфы? Тарифы на вывод у них одинаковый абсолютно, но лично мне надо именно личные, что сути дела не меняет.
Тем более я не говорил о публичности, сразу написал что бы писали в ЛС.
igor9227
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:15

igor9227

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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:17

агов, товариші по біді 12 вересня
усім вернулись незаконно списані кошти по картках?
в мене взагалі пропали із випискі ці операції,
офпред мовчить
горішків як попередній раз навіть не згадує

а УЩЕРБ нанесьон, пані Алла
:twisted:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:18

IMPRINTER
Как я могу его найти?
igor9227
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:22

  igor9227 написав:Skiw
Понимаю, в чуть акцента на личных/кредитных у альфы? Тарифы на вывод у них одинаковый абсолютно, но лично мне надо именно личные, что сути дела не меняет.
Тем более я не говорил о публичности, сразу написал что бы писали в ЛС.

вам уже написали ответ - стаете под кассой магаза где много народу идет.
и обналичиваете свою карту.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:31

  igor9227 написав:IMPRINTER
Как я могу его найти?


как найдёте передавайте приветы :lol:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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