dimakoshevec написав:Користувався пакетом Платінум блек, все влаштовувало, кожного місяця кешбек непоганий виходив, вирішив дружину підтягнути, коли побачив, що банк виплачує обом по 200грн якщо запросити когось по своєму реферальному посиланню і ця людина зробить першу транзакцію. Дружина перейшла по моєму посиланню, скачала додаток, замовила карту і потім забрала її на відділенні, вже пройшло більше місяця з моменту першої транзакції, але бонусів не видно, а пітримка морозиться, що ніби карта була відкрита не за посиланням. Якби дружина не попросила в бухгалтерії виплачувати зарплату на цю картку, то закрили би принципово не вагаючись.
Да, есть такое, долбите КЦ, потом представителя тут просите. Это или на местах себе бонусы перетягивают или ...
igor9227 написав:Фантом В этом то и дело что с тарифами я хорошо знаком, но возможно не знаком с некоторыми сервисами которые позволяют переводить деньги через механизм эквайринга. Наверняка такие есть, просто я об этом не знаю. А то что крутит смусит(ы) я регулярно отслеживаю)
Но вы же понимаете, что спрашиваете про бесплатный вывод средств с кредитной карты, при чем в самом первом сообщении пишете, что и кредитных в том числе?
Skiw Понимаю, в чуть акцента на личных/кредитных у альфы? Тарифы на вывод у них одинаковый абсолютно, но лично мне надо именно личные, что сути дела не меняет. Тем более я не говорил о публичности, сразу написал что бы писали в ЛС.
igor9227 написав:Skiw Понимаю, в чуть акцента на личных/кредитных у альфы? Тарифы на вывод у них одинаковый абсолютно, но лично мне надо именно личные, что сути дела не меняет. Тем более я не говорил о публичности, сразу написал что бы писали в ЛС.
вам уже написали ответ - стаете под кассой магаза где много народу идет. и обналичиваете свою карту.