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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7633763476357636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:37

Может кто подскажет навскидку... какие условия надо вполнить, чтобы пакетная карта (ультра) была освобождена от абонплаты на полгода? Где-то на форуме было, но не могу найти...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:38

  dimakoshevec написав:Користувався пакетом Платінум блек, все влаштовувало, кожного місяця кешбек непоганий виходив, вирішив дружину підтягнути, коли побачив, що банк виплачує обом по 200грн якщо запросити когось по своєму реферальному посиланню і ця людина зробить першу транзакцію.
Дружина перейшла по моєму посиланню, скачала додаток, замовила карту і потім забрала її на відділенні, вже пройшло більше місяця з моменту першої транзакції, але бонусів не видно, а пітримка морозиться, що ніби карта була відкрита не за посиланням. Якби дружина не попросила в бухгалтерії виплачувати зарплату на цю картку, то закрили би принципово не вагаючись.


закрыть карту - это очень хорошая идея.
но только сначала их нужно обязательно додолбить - что бы выплатили хотябы эти 400 грн.
З.Ы.
лично я бы ЗП сюда уже не слал - много других банок
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:50

  Карамболь написав:Может кто подскажет навскидку... какие условия надо вполнить, чтобы пакетная карта (ультра) была освобождена от абонплаты на полгода? Где-то на форуме было, но не могу найти...



20 операцій по карті в місяць на любу суму або 5К чи 6К,чесно не пам'ятаю. Сам проводжу операцій 20 і більше ,суму не дивлюся. Тоді тільки 400 гр в рік і все. А в аеропорті незамінима річ.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 23:03

  Карамболь написав:Может кто подскажет навскидку... какие условия надо вполнить, чтобы пакетная карта (ультра) была освобождена от абонплаты на полгода? Где-то на форуме было, но не могу найти...

Одно из трех:
1. Депо от 70 000 грн.
2. Расчеты в торговой сети на общую сумму больше 5000 грн. в месяц.
3. 10 и более раз в месяц рассчитаться в торговой сети.
https://alfabank.ua/storage/files/tarri ... k-2019.pdf

Полная версия тарифов.
https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 23:19

Re: Альфа-Банк

Faceless написав:А за мультиплекс в августе экстра орехи уже начисляли? Обещали вроде в начале сентября
Чекаємо або до 30-го банківського дня після транзакції або до 30.09.))
"4.2.6. Нарахування підвищених Бонусів від Організатора Акції відбувається протягом 30-ти банківських днів.
За транзакції з 01.08.2019 по 31.08.2019 року нарахування бонусів з 01.09.2019 по 30.09.2019 року."
stryzhko
 
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