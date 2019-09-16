dimakoshevec написав:Користувався пакетом Платінум блек, все влаштовувало, кожного місяця кешбек непоганий виходив, вирішив дружину підтягнути, коли побачив, що банк виплачує обом по 200грн якщо запросити когось по своєму реферальному посиланню і ця людина зробить першу транзакцію. Дружина перейшла по моєму посиланню, скачала додаток, замовила карту і потім забрала її на відділенні, вже пройшло більше місяця з моменту першої транзакції, але бонусів не видно, а пітримка морозиться, що ніби карта була відкрита не за посиланням. Якби дружина не попросила в бухгалтерії виплачувати зарплату на цю картку, то закрили би принципово не вагаючись.
закрыть карту - это очень хорошая идея. но только сначала их нужно обязательно додолбить - что бы выплатили хотябы эти 400 грн. З.Ы. лично я бы ЗП сюда уже не слал - много других банок
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Faceless написав:А за мультиплекс в августе экстра орехи уже начисляли? Обещали вроде в начале сентября
Чекаємо або до 30-го банківського дня після транзакції або до 30.09.)) "4.2.6. Нарахування підвищених Бонусів від Організатора Акції відбувається протягом 30-ти банківських днів. За транзакції з 01.08.2019 по 31.08.2019 року нарахування бонусів з 01.09.2019 по 30.09.2019 року."