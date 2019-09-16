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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 22:37
Может кто подскажет навскидку... какие условия надо вполнить, чтобы пакетная карта (ультра) была освобождена от абонплаты на полгода? Где-то на форуме было, но не могу найти...
Додано: Пон 16 вер, 2019 22:38
закрыть карту - это очень хорошая идея.
но только сначала их нужно обязательно додолбить - что бы выплатили хотябы эти 400 грн.
З.Ы.
лично я бы ЗП сюда уже не слал - много других банок
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Пон 16 вер, 2019 22:50
20 операцій по карті в місяць на любу суму або 5К чи 6К,чесно не пам'ятаю. Сам проводжу операцій 20 і більше ,суму не дивлюся. Тоді тільки 400 гр в рік і все. А в аеропорті незамінима річ.
Додано: Пон 16 вер, 2019 23:03
Одно из трех:
1. Депо от 70 000 грн.
2. Расчеты в торговой сети на общую сумму больше 5000 грн. в месяц.
3. 10 и более раз в месяц рассчитаться в торговой сети.
Полная версия тарифов.
Додано: Пон 16 вер, 2019 23:19
Re: Альфа-Банк
Чекаємо або до 30-го банківського дня після транзакції або до 30.09.))
"4.2.6. Нарахування підвищених Бонусів від Організатора Акції відбувається протягом 30-ти банківських днів.
За транзакції з 01.08.2019 по 31.08.2019 року нарахування бонусів з 01.09.2019 по 30.09.2019 року."
Додано: Вів 17 вер, 2019 00:37
может в этом причина перепиливания входа в аллу?
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , 31 липня 2018 року, близько 23 годин 20 хвилин, використовуючи номер мобільного оператора Vodafone НОМЕР_2 , який вказано ОСОБА_3 при укладанні з ПАТ «Альфа-Банк» договору комплексного банківського обслуговування, маючи в розпорядженні інформацію щодо анкетних даних потерпілої та номерів рахунків, відкритих нею у вказаній банківській установі, за допомогою комп`ютерної техніки, через інтернет сервіс «My Alfa-Bank», застосовуючи шкідливе програмне забезпечення, змінили пароль входу до облікового запису особистого кабінету ОСОБА_3 та отримали доступ до управління картковими рахунками, відкритими на ім`я останньої № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Надалі, без відома ОСОБА_3 та працівників ПАТ «Альфа-Банк», збільшили кредитний ліміт по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , після чого у період з 23 години 20 хвилин 31 липня 2018 року до 00 годин 14 хвилин 01 серпня 2018 року, здійснили переказ грошових коштів зі вказаних рахунків на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у ПАТ «Альфа-Банк», всього на загальну суму 396038 гривень, що є великим розміром, якими ОСОБА_1 разом зі співучасником злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 01:02
IMPRINTER
менял недавно фин номер.
в отделение написал зяву.
захожу в кафе выпил кофе - а смс про операцию идёт уже третьему лицу.
звоню в поддержку - мне говорят 24 часа. говорю нет у меня уже того телефона ... всё побоку.
т.е. ещё сутки по старому номеру можно было устанавливать МАБ, получать 3-д и т.д.
И даже после получения смс о смене фин номера - по некоторым картам где был прописан старый номер как АЧ они продолжали и дальше слать 3д на старый номер (его сказали менять исключительно самостоятельно в приложении)
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 17 вер, 2019 01:48
Когда это в МАБе можно было лимиты по кредиткам поднимать? 400 тысяч вывели, даже если предположить, что половина до полуночи, а половина после - все равно больше суточного лимита.
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