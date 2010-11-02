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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2019 07:48
Arien написав:
У меня нет продуктового предложения, зато есть 200 грн за открытие Максимум
Добрый день. Если в Мобайле не отображаются предложения на оформление карт, можно попробовать удалить и еще раз скачать приложение. После этого, на стартовой странице при первом входе появится такая возможность.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 07:50
Кассандра написав:
А по реферальной ссылке можно комфорт заказать или как? А то мне тока ультру выдаёт походу
Добрый день. В Мобайле будет отображаться только возможность выбора "Ultra", но в КЦ сотрудники при оформлении и заполнении заявки могут выбрать любую другую дебетную карту.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 17 вер, 2019 07:53
Кассандра написав: Мизантрóп написав: Кассандра написав:
А по реферальной ссылке можно комфорт заказать или как? А то мне тока ультру выдаёт походу
всем ультру выдает.При звонке уточнять надо,шоб комфорт был
Комфорт может быть и бомжом, я правильно понимаю? ну т.е. его можно и сразу получить или тоже только именной?
Если по рефералке, то только именной.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 07:58
Alfa_Bank написав: dimakoshevec написав:
Користувався пакетом Платінум блек, все влаштовувало, кожного місяця кешбек непоганий виходив, вирішив дружину підтягнути, коли побачив, що банк виплачує обом по 200грн якщо запросити когось по своєму реферальному посиланню і ця людина зробить першу транзакцію.
Дружина перейшла по моєму посиланню, скачала додаток, замовила карту і потім забрала її на відділенні, вже пройшло більше місяця з моменту першої транзакції, але бонусів не видно, а пітримка морозиться, що ніби карта була відкрита не за посиланням. Якби дружина не попросила в бухгалтерії виплачувати зарплату на цю картку, то закрили би принципово не вагаючись.
Доброго ранку. Напишіть ваші дані і дані дружини в ПП, розберусь.
Доброе утро,
подскажите, пожалуйста, с 13.09 в Мабе появилась акция об оплате телефоном.
Но, идентичная акция вроде как была до того..
Это ее продлили, заменили?
Или все же нам ждать кешбек по предыдущей акции и когда?
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EvgCapp
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Додано: Вів 17 вер, 2019 08:04
EvgCapp написав:
Доброе утро,
подскажите, пожалуйста, с 13.09 в Мабе появилась акция об оплате телефоном.
Но, идентичная акция вроде как была до того..
Это ее продлили, заменили?
Если почитаете условия акции - узнаете что она проводится в несколько этапов - каждый по месяцу. Просто в августе не все получали приглашение на эту акцию. Теперь вот кто-то получил.
EvgCapp написав:
Или все же нам ждать кешбек по предыдущей акции и когда?
Выплата за первый этап будет произведена согласно сроков указанных в условиях
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Додано: Вів 17 вер, 2019 08:05
greenozon написав:
агов, товариші по біді 12 вересня
усім вернулись незаконно списані кошти по картках?
в мене взагалі пропали із випискі ці операції,
офпред мовчить
горішків як попередній раз навіть не згадує
а УЩЕРБ нанесьон, пані Алла
Доброго дня. Написала в ПП.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 17 вер, 2019 09:05
Alfa_Bank написав: Кассандра написав:
Комфорт может быть и бомжом, я правильно понимаю? ну т.е. его можно и сразу получить или тоже только именной?
Если по рефералке, то только именной.
и недельку ждать
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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