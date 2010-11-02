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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7635763676377638>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 07:48

  Arien написав:У меня нет продуктового предложения, зато есть 200 грн за открытие Максимум :)

Добрый день. Если в Мобайле не отображаются предложения на оформление карт, можно попробовать удалить и еще раз скачать приложение. После этого, на стартовой странице при первом входе появится такая возможность.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 07:50

  Кассандра написав:А по реферальной ссылке можно комфорт заказать или как? А то мне тока ультру выдаёт походу

Добрый день. В Мобайле будет отображаться только возможность выбора "Ultra", но в КЦ сотрудники при оформлении и заполнении заявки могут выбрать любую другую дебетную карту.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7129
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 07:53

  Кассандра написав:
  Мизантрóп написав:
  Кассандра написав:А по реферальной ссылке можно комфорт заказать или как? А то мне тока ультру выдаёт походу

всем ультру выдает.При звонке уточнять надо,шоб комфорт был

Комфорт может быть и бомжом, я правильно понимаю? ну т.е. его можно и сразу получить или тоже только именной? :roll:

Если по рефералке, то только именной.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7129
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 07:58

  Alfa_Bank написав:
  dimakoshevec написав:Користувався пакетом Платінум блек, все влаштовувало, кожного місяця кешбек непоганий виходив, вирішив дружину підтягнути, коли побачив, що банк виплачує обом по 200грн якщо запросити когось по своєму реферальному посиланню і ця людина зробить першу транзакцію.
Дружина перейшла по моєму посиланню, скачала додаток, замовила карту і потім забрала її на відділенні, вже пройшло більше місяця з моменту першої транзакції, але бонусів не видно, а пітримка морозиться, що ніби карта була відкрита не за посиланням. Якби дружина не попросила в бухгалтерії виплачувати зарплату на цю картку, то закрили би принципово не вагаючись.

Доброго ранку. Напишіть ваші дані і дані дружини в ПП, розберусь.

Доброе утро,
подскажите, пожалуйста, с 13.09 в Мабе появилась акция об оплате телефоном.
Но, идентичная акция вроде как была до того..
Это ее продлили, заменили?
Или все же нам ждать кешбек по предыдущей акции и когда?
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:04

Re: Альфа-Банк

  EvgCapp написав:Доброе утро,
подскажите, пожалуйста, с 13.09 в Мабе появилась акция об оплате телефоном.
Но, идентичная акция вроде как была до того..
Это ее продлили, заменили?
Если почитаете условия акции - узнаете что она проводится в несколько этапов - каждый по месяцу. Просто в августе не все получали приглашение на эту акцию. Теперь вот кто-то получил.
  EvgCapp написав:Или все же нам ждать кешбек по предыдущей акции и когда?
Выплата за первый этап будет произведена согласно сроков указанных в условиях
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:05

  greenozon написав:агов, товариші по біді 12 вересня
усім вернулись незаконно списані кошти по картках?
в мене взагалі пропали із випискі ці операції,
офпред мовчить
горішків як попередній раз навіть не згадує

а УЩЕРБ нанесьон, пані Алла
:twisted:

Доброго дня. Написала в ПП.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:05

  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Комфорт может быть и бомжом, я правильно понимаю? ну т.е. его можно и сразу получить или тоже только именной? :roll:

Если по рефералке, то только именной.

и недельку ждать
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:58

Alfa_Bank
не работает открытие депозита в МАБе (после выбора параметров - кнопка "Оформить депозит") - ничего не происходит - просто загружается главная страница. Ехать в отделение нету возможности.
keep
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:22

  keep написав:Alfa_Bank
не работает открытие депозита в МАБе (после выбора параметров - кнопка "Оформить депозит") - ничего не происходит - просто загружается главная страница. Ехать в отделение нету возможности.

Добрый день. Напишите ИНН в ЛС, дату и время операции, браузер.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:33

  keep написав:Alfa_Bank
не работает открытие депозита в МАБе (после выбора параметров - кнопка "Оформить депозит") - ничего не происходит - просто загружается главная страница. Ехать в отделение нету возможности.

Пробуйте щааас. У тёти-депозитчицы рабочий день небойсь с 11:00 начинается :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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