Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:49
Хм, зная номер телефона и инн (дату рождения) можна узнать имя клиента альфабанка.
У вас там СБ смотрит на продукты которые вы выкатываете?
Diman
Повідомлень: 383
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Додано: Вів 17 вер, 2019 11:02
Ethereum написав: Карамболь написав:
Может кто подскажет навскидку... какие условия надо вполнить, чтобы пакетная карта (ультра) была освобождена от абонплаты на полгода? Где-то на форуме было, но не могу найти...
20 операцій по карті в місяць на любу суму або 5К чи 6К,чесно не пам'ятаю. Сам проводжу операцій 20 і більше ,суму не дивлюся.
Тоді тільки 400 гр в рік і все.
А в аеропорті незамінима річ.
В смысле, дополнительно к 20 грн/мес есть ещё и 400 грн/год?
А где это есть в тарифах? С ходу не нашёл...
Driver
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Додано: Вів 17 вер, 2019 11:13
Diman написав:
Хм, зная номер телефона и инн (дату рождения) можна узнать имя клиента альфабанка.
У вас там СБ смотрит на продукты которые вы выкатываете?
Diman, добрый день. Уточните более детально, что вы имеете ввиду?
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Вів 17 вер, 2019 11:15
Driver написав: Ethereum написав: Карамболь написав:
Может кто подскажет навскидку... какие условия надо вполнить, чтобы пакетная карта (ультра) была освобождена от абонплаты на полгода? Где-то на форуме было, но не могу найти...
20 операцій по карті в місяць на любу суму або 5К чи 6К,чесно не пам'ятаю. Сам проводжу операцій 20 і більше ,суму не дивлюся.
Тоді тільки 400 гр в рік і все.
А в аеропорті незамінима річ.
В смысле, дополнительно к 20 грн/мес есть ещё и 400 грн/год?
А где это есть в тарифах? С ходу не нашёл...
Добрый день. Такой платы по Ультре нет.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 7131
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 11:33
Alfa_Bank
здравствуйте! Я имел ввиду, то что если выполнить какие-то условия( не могу вспомнить какие
- Вы отвечали по этому вопросу кому-то из коллег недели 3 назад), то абонплату 20 грн/мес можно не платить в теченте 6 месяцев... не напомните какие это условия? Спасибо
Карамболь
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Додано: Вів 17 вер, 2019 11:51
Карамболь написав: Alfa_Bank
здравствуйте! Я имел ввиду, то что если выполнить какие-то условия( не могу вспомнить какие
- Вы отвечали по этому вопросу кому-то из коллег недели 3 назад), то абонплату 20 грн/мес можно не платить в теченте 6 месяцев... не напомните какие это условия? Спасибо
Если не ошибаюсь это была какаято акция - типа день клиента. Кто открыл пакет в определенные дни на полгода освобождался от абонки
Flamingo
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Додано: Вів 17 вер, 2019 11:52
Карамболь написав: Alfa_Bank
здравствуйте! Я имел ввиду, то что если выполнить какие-то условия( не могу вспомнить какие
- Вы отвечали по этому вопросу кому-то из коллег недели 3 назад), то абонплату 20 грн/мес можно не платить в теченте 6 месяцев... не напомните какие это условия? Спасибо
Клієнти, які оформлюватимуть банківські продукти у цих відділеннях саме по суботах, отримуватимуть спеціальні умови: - пільговий період для РКО (розрахунково-касове обслуговування) – 0 грн протягом 6 місяців при оформленні дебетової картки.
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vollena71
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