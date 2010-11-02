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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7635763676377638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:49

Re: Альфа-Банк

Хм, зная номер телефона и инн (дату рождения) можна узнать имя клиента альфабанка.

У вас там СБ смотрит на продукты которые вы выкатываете?
Diman
 
Повідомлень: 383
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:02

  Ethereum написав:
  Карамболь написав:Может кто подскажет навскидку... какие условия надо вполнить, чтобы пакетная карта (ультра) была освобождена от абонплаты на полгода? Где-то на форуме было, но не могу найти...


20 операцій по карті в місяць на любу суму або 5К чи 6К,чесно не пам'ятаю. Сам проводжу операцій 20 і більше ,суму не дивлюся. Тоді тільки 400 гр в рік і все. А в аеропорті незамінима річ.

В смысле, дополнительно к 20 грн/мес есть ещё и 400 грн/год? :shock:
А где это есть в тарифах? С ходу не нашёл... :shock:
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:13

  Diman написав:Хм, зная номер телефона и инн (дату рождения) можна узнать имя клиента альфабанка.

У вас там СБ смотрит на продукты которые вы выкатываете?

Diman, добрый день. Уточните более детально, что вы имеете ввиду?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:15

  Driver написав:
  Ethereum написав:
  Карамболь написав:Может кто подскажет навскидку... какие условия надо вполнить, чтобы пакетная карта (ультра) была освобождена от абонплаты на полгода? Где-то на форуме было, но не могу найти...


20 операцій по карті в місяць на любу суму або 5К чи 6К,чесно не пам'ятаю. Сам проводжу операцій 20 і більше ,суму не дивлюся. Тоді тільки 400 гр в рік і все. А в аеропорті незамінима річ.

В смысле, дополнительно к 20 грн/мес есть ещё и 400 грн/год? :shock:
А где это есть в тарифах? С ходу не нашёл... :shock:

Добрый день. Такой платы по Ультре нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:33

Alfa_Bank здравствуйте! Я имел ввиду, то что если выполнить какие-то условия( не могу вспомнить какие :oops: - Вы отвечали по этому вопросу кому-то из коллег недели 3 назад), то абонплату 20 грн/мес можно не платить в теченте 6 месяцев... не напомните какие это условия? Спасибо
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:51

  Карамболь написав:Alfa_Bank здравствуйте! Я имел ввиду, то что если выполнить какие-то условия( не могу вспомнить какие :oops: - Вы отвечали по этому вопросу кому-то из коллег недели 3 назад), то абонплату 20 грн/мес можно не платить в теченте 6 месяцев... не напомните какие это условия? Спасибо

Если не ошибаюсь это была какаято акция - типа день клиента. Кто открыл пакет в определенные дни на полгода освобождался от абонки
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:52

  Карамболь написав:Alfa_Bank здравствуйте! Я имел ввиду, то что если выполнить какие-то условия( не могу вспомнить какие :oops: - Вы отвечали по этому вопросу кому-то из коллег недели 3 назад), то абонплату 20 грн/мес можно не платить в теченте 6 месяцев... не напомните какие это условия? Спасибо

Клієнти, які оформлюватимуть банківські продукти у цих відділеннях саме по суботах, отримуватимуть спеціальні умови:
- пільговий період для РКО (розрахунково-касове обслуговування) – 0 грн протягом 6 місяців при оформленні дебетової картки.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:42

Re: Альфа-Банк

После сегодняшнего обновления андроид-приложения по прежнему невозможно активировать вход по отпечатку.
"Ошибка при сохранении отпечатка пальца"

Чистая установка тоже не помогает.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:45

  kucher_oleg_ua написав:После сегодняшнего обновления андроид-приложения по прежнему невозможно активировать вход по отпечатку.
"Ошибка при сохранении отпечатка пальца"

Чистая установка тоже не помогает.

Добрый день. Напишите в ЛС, проверю: версию ОС устройства, версию приложения, дату и время попытки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:55

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:А по реферальной ссылке можно комфорт заказать или как? А то мне тока ультру выдаёт походу

Добрый день. В Мобайле будет отображаться только возможность выбора "Ultra", но в КЦ сотрудники при оформлении и заполнении заявки могут выбрать любую другую дебетную карту.


Якщо вибрати іншу, 200грн. по реф.посиланню нараховують?
Zochan
 
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