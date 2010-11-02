Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , 31 липня 2018 року, близько 23 годин 20 хвилин, використовуючи номер мобільного оператора Vodafone НОМЕР_2 , який вказано ОСОБА_3 при укладанні з ПАТ «Альфа-Банк» договору комплексного банківського обслуговування, маючи в розпорядженні інформацію щодо анкетних даних потерпілої та номерів рахунків, відкритих нею у вказаній банківській установі, за допомогою комп`ютерної техніки, через інтернет сервіс «My Alfa-Bank», застосовуючи шкідливе програмне забезпечення, змінили пароль входу до облікового запису особистого кабінету ОСОБА_3 та отримали доступ до управління картковими рахунками, відкритими на ім`я останньої № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Надалі, без відома ОСОБА_3 та працівників ПАТ «Альфа-Банк», збільшили кредитний ліміт по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , після чого у період з 23 години 20 хвилин 31 липня 2018 року до 00 годин 14 хвилин 01 серпня 2018 року, здійснили переказ грошових коштів зі вказаних рахунків на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у ПАТ «Альфа-Банк», всього на загальну суму 396038 гривень, що є великим розміром, якими ОСОБА_1 разом зі співучасником злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.
А как ночью за 40 мин поднять кред лимит до 400К ??? Или есть секретная кнопка в мабе?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7