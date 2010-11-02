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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7636763776387639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:01

  IMPRINTER написав:может в этом причина перепиливания входа в аллу?

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84040390

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , 31 липня 2018 року, близько 23 годин 20 хвилин, використовуючи номер мобільного оператора Vodafone НОМЕР_2 , який вказано ОСОБА_3 при укладанні з ПАТ «Альфа-Банк» договору комплексного банківського обслуговування, маючи в розпорядженні інформацію щодо анкетних даних потерпілої та номерів рахунків, відкритих нею у вказаній банківській установі, за допомогою комп`ютерної техніки, через інтернет сервіс «My Alfa-Bank», застосовуючи шкідливе програмне забезпечення, змінили пароль входу до облікового запису особистого кабінету ОСОБА_3 та отримали доступ до управління картковими рахунками, відкритими на ім`я останньої № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Надалі, без відома ОСОБА_3 та працівників ПАТ «Альфа-Банк», збільшили кредитний ліміт по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , після чого у період з 23 години 20 хвилин 31 липня 2018 року до 00 годин 14 хвилин 01 серпня 2018 року, здійснили переказ грошових коштів зі вказаних рахунків на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у ПАТ «Альфа-Банк», всього на загальну суму 396038 гривень, що є великим розміром, якими ОСОБА_1 разом зі співучасником злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

А как ночью за 40 мин поднять кред лимит до 400К ??? Или есть секретная кнопка в мабе?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:58

  Alfa_Bank написав:
  Driver написав:
  Ethereum написав:[
Может кто подскажет навскидку... какие условия надо вполнить, чтобы пакетная карта (ультра) была освобождена от абонплаты на полгода? Где-то на форуме было, но не могу найти...


20 операцій по карті в місяць на любу суму або 5К чи 6К,чесно не пам'ятаю. Сам проводжу операцій 20 і більше ,суму не дивлюся. Тоді тільки 400 гр в рік і все. А в аеропорті незамінима річ.

В смысле, дополнительно к 20 грн/мес есть ещё и 400 грн/год? :shock:
А где это есть в тарифах? С ходу не нашёл... :shock:

Добрый день. Такой платы по Ультре нет.[/quote]

Шановна Альфа!
Ви кажете неправду. Ось Вам скрін про 400гр:

Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:29

Re: Альфа-Банк

  Ethereum написав:Ось Вам скрін про 400гр:

Так это 4й Блэк или 3я Ультра? :wink:
Сделайте фотоскрин чуть выше :wink: :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:37

  Мизантрóп написав:соитие по упрощенной процедуре началось?
https://finclub.net/news/nachalos-sliyz ... RZT63Enq6M

Похоже, что упрощенная процедура усложняется.
Госисполнитель арестовал имущество Укрсоцбанка
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:48

  clientage написав:
  Ethereum написав:Ось Вам скрін про 400гр:

Так это 4й Блэк или 3я Ультра? :wink:
Сделайте фотоскрин чуть выше :wink: :wink: :wink:


Карта і пакет Платинум,відкривався на 20(чи 25) річчя Альфи,тому 50% знижки було так і лишилося
Карта основна. А оформляв як Блек спочатку ,точно.
Ethereum
 
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  #<1 ... 7636763776387639
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