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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7637763876397640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 00:00

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:может в этом причина перепиливания входа в аллу?

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84040390

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , 31 липня 2018 року, близько 23 годин 20 хвилин, використовуючи номер мобільного оператора Vodafone НОМЕР_2 , який вказано ОСОБА_3 при укладанні з ПАТ «Альфа-Банк» договору комплексного банківського обслуговування, маючи в розпорядженні інформацію щодо анкетних даних потерпілої та номерів рахунків, відкритих нею у вказаній банківській установі, за допомогою комп`ютерної техніки, через інтернет сервіс «My Alfa-Bank», застосовуючи шкідливе програмне забезпечення, змінили пароль входу до облікового запису особистого кабінету ОСОБА_3 та отримали доступ до управління картковими рахунками, відкритими на ім`я останньої № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Надалі, без відома ОСОБА_3 та працівників ПАТ «Альфа-Банк», збільшили кредитний ліміт по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , після чого у період з 23 години 20 хвилин 31 липня 2018 року до 00 годин 14 хвилин 01 серпня 2018 року, здійснили переказ грошових коштів зі вказаних рахунків на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у ПАТ «Альфа-Банк», всього на загальну суму 396038 гривень, що є великим розміром, якими ОСОБА_1 разом зі співучасником злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

А как ночью за 40 мин поднять кред лимит до 400К ??? Или есть секретная кнопка в мабе?


любобытно узнать: в дальнейшем ОСОБА_3 получал от "працівників" дзвоники на номер мобільного оператора Vodafone НОМЕР_2, с предложение вносить минимальный платёж?
шакалы :twisted:

З.Ы.
благодаря этим "работникам" третий день не могу забрать депозит с УСоца
последний раз такое безобразие помню в дельте :twisted:
возможно сначала соц, а потом и алла? :twisted:
может ещё в этом году?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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