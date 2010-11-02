Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , 31 липня 2018 року, близько 23 годин 20 хвилин, використовуючи номер мобільного оператора Vodafone НОМЕР_2 , який вказано ОСОБА_3 при укладанні з ПАТ «Альфа-Банк» договору комплексного банківського обслуговування, маючи в розпорядженні інформацію щодо анкетних даних потерпілої та номерів рахунків, відкритих нею у вказаній банківській установі, за допомогою комп`ютерної техніки, через інтернет сервіс «My Alfa-Bank», застосовуючи шкідливе програмне забезпечення, змінили пароль входу до облікового запису особистого кабінету ОСОБА_3 та отримали доступ до управління картковими рахунками, відкритими на ім`я останньої № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Надалі, без відома ОСОБА_3 та працівників ПАТ «Альфа-Банк», збільшили кредитний ліміт по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , після чого у період з 23 години 20 хвилин 31 липня 2018 року до 00 годин 14 хвилин 01 серпня 2018 року, здійснили переказ грошових коштів зі вказаних рахунків на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у ПАТ «Альфа-Банк», всього на загальну суму 396038 гривень, що є великим розміром, якими ОСОБА_1 разом зі співучасником злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.
А как ночью за 40 мин поднять кред лимит до 400К ??? Или есть секретная кнопка в мабе?
любобытно узнать: в дальнейшем ОСОБА_3 получал от "працівників" дзвоники на номер мобільного оператора Vodafone НОМЕР_2, с предложение вносить минимальный платёж? шакалы
З.Ы. благодаря этим "работникам" третий день не могу забрать депозит с УСоца последний раз такое безобразие помню в дельте возможно сначала соц, а потом и алла? может ещё в этом году?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Ethereum написав: Шановна Альфа! Ви кажете неправду. Ось Вам скрін про 400гр:
Доброго ранку. У вас не Ультра, а Platinum Black Plus на акційних умовах.
Накінець вияснили) вибачаюсь за непорозуміння. А як перейти на безплатну Ультра?
Можете через відділення чи гарячу лінію подати заявку на перевипуск зі зміною тарифу на Ультру. По Ультрі немає річної плати, але є щомісячна, якщо не виконати умови - залишки коштів/оборот/к-сть операцій.