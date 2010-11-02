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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:57
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Альфа-банк, подскажите, при*** с вводом даты рождения при входе - это на постоянной основе?
И ещё вопрос: СМС при входе теперь не отключается? В настройках везде отключено.
Добрый день, 2XL. Если устройство не доверенное, то ввод даты рождения и кода-подтверждения не отключается.
А сколько может быть доверенных устройств?
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guntherhouse777
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