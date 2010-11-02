RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7638763976407641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:57

  Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Альфа-банк, подскажите, при*** с вводом даты рождения при входе - это на постоянной основе?
И ещё вопрос: СМС при входе теперь не отключается? В настройках везде отключено.

Добрый день, 2XL. Если устройство не доверенное, то ввод даты рождения и кода-подтверждения не отключается.

А сколько может быть доверенных устройств?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4115
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7638763976407641
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, bor, IDAN, kostya77, slasva і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1335, 1336, 1337
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13364 1879111
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 07:28
guntherhouse777
Банк Глобус 1 ... 538, 539, 540
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5399 710845
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2019 20:20
Кассандра
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3495, 3496, 3497
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34964 4326514
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2019 19:26
Zochan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.