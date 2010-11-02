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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7638763976407641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:57

  Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Альфа-банк, подскажите, при*** с вводом даты рождения при входе - это на постоянной основе?
И ещё вопрос: СМС при входе теперь не отключается? В настройках везде отключено.

Добрый день, 2XL. Если устройство не доверенное, то ввод даты рождения и кода-подтверждения не отключается.

А сколько может быть доверенных устройств?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:36

  guntherhouse777 написав:
  Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Альфа-банк, подскажите, при*** с вводом даты рождения при входе - это на постоянной основе?
И ещё вопрос: СМС при входе теперь не отключается? В настройках везде отключено.

Добрый день, 2XL. Если устройство не доверенное, то ввод даты рождения и кода-подтверждения не отключается.

А сколько может быть доверенных устройств?

Добрый день. Ограничений по доверенным устройствам не планировалось. Но уточню, на всякий случай, и отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:37

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:может в этом причина перепиливания входа в аллу?

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84040390

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , 31 липня 2018 року, близько 23 годин 20 хвилин, використовуючи номер мобільного оператора Vodafone НОМЕР_2 , який вказано ОСОБА_3 при укладанні з ПАТ «Альфа-Банк» договору комплексного банківського обслуговування, маючи в розпорядженні інформацію щодо анкетних даних потерпілої та номерів рахунків, відкритих нею у вказаній банківській установі, за допомогою комп`ютерної техніки, через інтернет сервіс «My Alfa-Bank», застосовуючи шкідливе програмне забезпечення, змінили пароль входу до облікового запису особистого кабінету ОСОБА_3 та отримали доступ до управління картковими рахунками, відкритими на ім`я останньої № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

А как ночью за 40 мин поднять кред лимит до 400К ??? Или есть секретная кнопка в мабе?


В полном решении есть: "Таким чином, ОСОБА_1 , 31 липня 2018 року зателефонував до контакт-центру ПрАТ «ВФ-Україна», вказавши оператору отриманий у невстановленого в ході досудового розслідування джерела PUK-код, ініціював закріплення номеру мобільного оператора Vodafone НОМЕР_2 , яким користувалась ОСОБА_3 , за SIM-карткою № НОМЕР_3 , що була спеціально придбана ОСОБА_1 для скоєння кримінального правопорушення."

Т.е. у воров был PUK код. Но все равно не понятно все, особенно про поднять кредитный лимит, его ведь должны проверять, причем тоже самое они сделали и Акцент банке.
medeivalb
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:52

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Ограничений по доверенным устройствам не планировалось

Однако, а почему одно и то же устройство (домашний комп, например) не может быть доверенным у 2х-3х членов семьи? Могу и справку принести вашей СБ, шо мы одна семья и гроши у нас общие и ведем совместное хозяйство. Могу и свидетельства двух соседей приложить, шо брак у нас не фиктивный. Мож еще какая справка нужна? Ну шо я не верблюд, например :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:57

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:Ограничений по доверенным устройствам не планировалось

Однако, а почему одно и то же устройство (домашний комп, например) не может быть доверенным у 2х-3х членов семьи? Могу и справку принести вашей СБ, шо мы одна семья и гроши у нас общие и ведем совместное хозяйство. Могу и свидетельства двух соседей приложить, шо брак у нас не фиктивный. Мож еще какая справка нужна? Ну шо я не верблюд, например :evil:

clientage, добрый день. Может. Просто нужны разные браузеры.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:03

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:Ограничений по доверенным устройствам не планировалось

Однако, а почему одно и то же устройство (домашний комп, например) не может быть доверенным у 2х-3х членов семьи? Могу и справку принести вашей СБ, шо мы одна семья и гроши у нас общие и ведем совместное хозяйство. Могу и свидетельства двух соседей приложить, шо брак у нас не фиктивный. Мож еще какая справка нужна? Ну шо я не верблюд, например :evil:

clientage, добрый день. Может. Просто нужны разные браузеры.

Чорт, а я клаву другую жене подсовываю. Там же про устройство речь была. Блиин, от я опростоволосился :mrgreen:

А мона написать такую заяву в отделении, ну всем заявам заяву? Шо вот прошу СБ сделать доверенными для моего ИНН ЛЮБЫЕ устройства Вселенной и ответственность за этот беспредел полностью и осознанно беру на себя до скончания векофф :idea:
Ну шото подобное пишется при отказе от фрод-контроля :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:04

  clientage написав:
А мона написать такую заяву в отделении, ну всем заявам заяву? Шо вот прошу СБ сделать доверенными для моего ИНН ЛЮБЫЕ устройства Вселенной и ответственность за этот беспредел полностью и осознанно беру на себя до скончания векофф :idea:
Ну шото подобное пишется при отказе от фрод-контроля :idea:

Такого нельзя :?
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  #<1 ... 7638763976407641
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