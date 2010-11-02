Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , 31 липня 2018 року, близько 23 годин 20 хвилин, використовуючи номер мобільного оператора Vodafone НОМЕР_2 , який вказано ОСОБА_3 при укладанні з ПАТ «Альфа-Банк» договору комплексного банківського обслуговування, маючи в розпорядженні інформацію щодо анкетних даних потерпілої та номерів рахунків, відкритих нею у вказаній банківській установі, за допомогою комп`ютерної техніки, через інтернет сервіс «My Alfa-Bank», застосовуючи шкідливе програмне забезпечення, змінили пароль входу до облікового запису особистого кабінету ОСОБА_3 та отримали доступ до управління картковими рахунками, відкритими на ім`я останньої № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
А как ночью за 40 мин поднять кред лимит до 400К ??? Или есть секретная кнопка в мабе?
В полном решении есть: "Таким чином, ОСОБА_1 , 31 липня 2018 року зателефонував до контакт-центру ПрАТ «ВФ-Україна», вказавши оператору отриманий у невстановленого в ході досудового розслідування джерела PUK-код, ініціював закріплення номеру мобільного оператора Vodafone НОМЕР_2 , яким користувалась ОСОБА_3 , за SIM-карткою № НОМЕР_3 , що була спеціально придбана ОСОБА_1 для скоєння кримінального правопорушення."
Т.е. у воров был PUK код. Но все равно не понятно все, особенно про поднять кредитный лимит, его ведь должны проверять, причем тоже самое они сделали и Акцент банке.
Alfa_Bank написав:Ограничений по доверенным устройствам не планировалось
Однако, а почему одно и то же устройство (домашний комп, например) не может быть доверенным у 2х-3х членов семьи? Могу и справку принести вашей СБ, шо мы одна семья и гроши у нас общие и ведем совместное хозяйство. Могу и свидетельства двух соседей приложить, шо брак у нас не фиктивный. Мож еще какая справка нужна? Ну шо я не верблюд, например
Alfa_Bank написав:Ограничений по доверенным устройствам не планировалось
Однако, а почему одно и то же устройство (домашний комп, например) не может быть доверенным у 2х-3х членов семьи? Могу и справку принести вашей СБ, шо мы одна семья и гроши у нас общие и ведем совместное хозяйство. Могу и свидетельства двух соседей приложить, шо брак у нас не фиктивный. Мож еще какая справка нужна? Ну шо я не верблюд, например
clientage, добрый день. Может. Просто нужны разные браузеры.
Alfa_Bank написав:Ограничений по доверенным устройствам не планировалось
Однако, а почему одно и то же устройство (домашний комп, например) не может быть доверенным у 2х-3х членов семьи? Могу и справку принести вашей СБ, шо мы одна семья и гроши у нас общие и ведем совместное хозяйство. Могу и свидетельства двух соседей приложить, шо брак у нас не фиктивный. Мож еще какая справка нужна? Ну шо я не верблюд, например
clientage, добрый день. Может. Просто нужны разные браузеры.
Чорт, а я клаву другую жене подсовываю. Там же про устройство речь была. Блиин, от я опростоволосился
А мона написать такую заяву в отделении, ну всем заявам заяву? Шо вот прошу СБ сделать доверенными для моего ИНН ЛЮБЫЕ устройства Вселенной и ответственность за этот беспредел полностью и осознанно беру на себя до скончания векофф Ну шото подобное пишется при отказе от фрод-контроля
clientage написав: А мона написать такую заяву в отделении, ну всем заявам заяву? Шо вот прошу СБ сделать доверенными для моего ИНН ЛЮБЫЕ устройства Вселенной и ответственность за этот беспредел полностью и осознанно беру на себя до скончания векофф Ну шото подобное пишется при отказе от фрод-контроля