Додано: Сер 18 вер, 2019 12:52

Alfa_Bank написав: Ограничений по доверенным устройствам не планировалось Ограничений по доверенным устройствам не планировалось

Однако, а почему одно и то же устройство (домашний комп, например) не может быть доверенным у 2х-3х членов семьи? Могу и справку принести вашей СБ, шо мы одна семья и гроши у нас общие и ведем совместное хозяйство. Могу и свидетельства двух соседей приложить, шо брак у нас не фиктивный. Мож еще какая справка нужна? Ну шо я не верблюд, например