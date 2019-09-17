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Альфа-Банк
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Додано: Сер 18 вер, 2019 15:11
целый день сегодня не могу пополнить водафон картами альфабанка через портмоне.
ошибка "операция не разрешена банком эквайером (банк, который совершает операцию)".
позвонил в портмоне, ответ: эквайер альфабанк,все карты в стоп-листе альфабанка, работником портмоне отправлен запрос на снятие карт с стоплиста...
это портмоне при*** или альфа? Alfa_Bank, проясните, пожалуйста...
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gav
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Додано: Сер 18 вер, 2019 15:17
gav написав:
целый день сегодня не могу пополнить водафон картами альфабанка через портмоне.
ошибка "операция не разрешена банком эквайером (банк, который совершает операцию)".
позвонил в портмоне, ответ: эквайер альфабанк,все карты в стоп-листе альфабанка, работником портмоне отправлен запрос на снятие карт с стоплиста...
это портмоне при*** или альфа? Alfa_Bank
, проясните, пожалуйста...
Так работает фрод-контроль в СБ Альфы
Разлочить только вы сможете. Причем КЦ может сразу и не увидеть, шо это СБ залочил карты, нуна настоять на дополнительной проверке и потом выдержать экзамен с пристрастием, ответив типа на вопросы: есть ли у вас вклад в юанях, как зовут вашего персмена, в каком отделении вы получали перевыпущенную карту. Готовьтесь. Удачи
ПС. И это может случиться при переводах\оплатах через Изю или ТАС2Ю или Моню или ЛикПей... они все вызывают подозрения у СБ Адки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 18 вер, 2019 15:22
clientage
портмоне говорит, что у них по системе все карты аллы в стоп-листе - сомнительный банк типа
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