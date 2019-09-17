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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7639764076417642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:11

альфа и портмоне

целый день сегодня не могу пополнить водафон картами альфабанка через портмоне.
ошибка "операция не разрешена банком эквайером (банк, который совершает операцию)".
позвонил в портмоне, ответ: эквайер альфабанк,все карты в стоп-листе альфабанка, работником портмоне отправлен запрос на снятие карт с стоплиста...

это портмоне при*** или альфа? Alfa_Bank, проясните, пожалуйста...
gav
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:17

  gav написав:целый день сегодня не могу пополнить водафон картами альфабанка через портмоне.
ошибка "операция не разрешена банком эквайером (банк, который совершает операцию)".
позвонил в портмоне, ответ: эквайер альфабанк,все карты в стоп-листе альфабанка, работником портмоне отправлен запрос на снятие карт с стоплиста...

это портмоне при*** или альфа? Alfa_Bank, проясните, пожалуйста...

Так работает фрод-контроль в СБ Альфы
Разлочить только вы сможете. Причем КЦ может сразу и не увидеть, шо это СБ залочил карты, нуна настоять на дополнительной проверке и потом выдержать экзамен с пристрастием, ответив типа на вопросы: есть ли у вас вклад в юанях, как зовут вашего персмена, в каком отделении вы получали перевыпущенную карту. Готовьтесь. Удачи :)

ПС. И это может случиться при переводах\оплатах через Изю или ТАС2Ю или Моню или ЛикПей... они все вызывают подозрения у СБ Адки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:22

clientage

портмоне говорит, что у них по системе все карты аллы в стоп-листе - сомнительный банк типа
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:30

clientage по этим картам как раз написано "волшебное заявление" "от сглаза фродконтролем" :)
карты работают, только вот телефон пополнить -- нет :(
gav
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