целый день сегодня не могу пополнить водафон картами альфабанка через портмоне. ошибка "операция не разрешена банком эквайером (банк, который совершает операцию)". позвонил в портмоне, ответ: эквайер альфабанк,все карты в стоп-листе альфабанка, работником портмоне отправлен запрос на снятие карт с стоплиста...
это портмоне при*** или альфа? Alfa_Bank, проясните, пожалуйста...
gav написав:целый день сегодня не могу пополнить водафон картами альфабанка через портмоне. ошибка "операция не разрешена банком эквайером (банк, который совершает операцию)". позвонил в портмоне, ответ: эквайер альфабанк,все карты в стоп-листе альфабанка, работником портмоне отправлен запрос на снятие карт с стоплиста...
это портмоне при*** или альфа? Alfa_Bank, проясните, пожалуйста...
Так работает фрод-контроль в СБ Альфы Разлочить только вы сможете. Причем КЦ может сразу и не увидеть, шо это СБ залочил карты, нуна настоять на дополнительной проверке и потом выдержать экзамен с пристрастием, ответив типа на вопросы: есть ли у вас вклад в юанях, как зовут вашего персмена, в каком отделении вы получали перевыпущенную карту. Готовьтесь. Удачи
ПС. И это может случиться при переводах\оплатах через Изю или ТАС2Ю или Моню или ЛикПей... они все вызывают подозрения у СБ Адки
gav написав:целый день сегодня не могу пополнить водафон картами альфабанка через портмоне. ошибка "операция не разрешена банком эквайером (банк, который совершает операцию)". позвонил в портмоне, ответ: эквайер альфабанк,все карты в стоп-листе альфабанка, работником портмоне отправлен запрос на снятие карт с стоплиста...
это портмоне при*** или альфа? Alfa_Bank, проясните, пожалуйста...
Добрый день. Укажите, пожалуйста, последние 4 цифры карт, которые использовали, вермя операций, проверю.