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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7640764176427643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:15

  greenozon написав:водафон тоже можна напряму без коміса на оф. сайті
https://pay.vodafone.ua/uk/top-up


будете смеяться, кэп, но там тоже портмонэ :)
gav
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:21

  gav написав:clientage по этим картам как раз написано "волшебное заявление" "от сглаза фродконтролем" :)
карты работают, только вот телефон пополнить -- нет :(
Хм. Вот чёт мне кажется, шо Адка потеряла ваши заяву. Временно. У меня такое было :)

У меня был и случай, когда Поря залочил пополняху именно телепона, но одного конкретного. Причем после ругни с их саппортом на протяжении 3х дней, они его таки разлочили, но все время ссылались, шо то им Адка наврочила именно на этот номер :(
Востаннє редагувалось clientage в Сер 18 вер, 2019 16:25, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:21

  guntherhouse777 написав:В таком случае поможет комсомол.


расшифруйте, пожалуйста, а то у меня, видимо, странное отношение к этому слову -- не могу догадаться :(
gav
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:22

  clientage написав:Хм. Вот чёт мне кажется, шо Адка потеряла ваши заяву. Временно. У меня такое было :)


проверил монобанком, сгонял туда-сюда сто гривен -- работают карты.
и сэп с одной из них отправлял сегодня.

UPD: портмоне написали, что одну из карт починили, и -- таки да...
gav
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:47

  clientage написав:Могу и свидетельства двух соседей приложить, шо брак у нас не фиктивный

Это как ? Подтвердят ахи-вздохи через стенку ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:55

  mustbe написав:
  clientage написав:Могу и свидетельства двух соседей приложить, шо брак у нас не фиктивный

Это как ? Подтвердят ахи-вздохи через стенку ? )

Достаточно акта выполненных работ
https://strana.ua/news/180634-sohlasie- ... zakon.html
Вы,что холост? :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:15

  mustbe написав:
  clientage написав:Могу и свидетельства двух соседей приложить, шо брак у нас не фиктивный

Это как ? Подтвердят ахи-вздохи через стенку ? )

Меня в этом плане больше беспокоит справка о верблюде :) Ото от ляпнул, а вдруг как СБ и реально запросит? И куда идти за ней: в поликлинику, к ветеринару, в зоопарк? Серьёзное ж дело может сорваться
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 7640764176427643
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