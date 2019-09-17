gav написав:clientage по этим картам как раз написано "волшебное заявление" "от сглаза фродконтролем" карты работают, только вот телефон пополнить -- нет
Хм. Вот чёт мне кажется, шо Адка потеряла ваши заяву. Временно. У меня такое было
У меня был и случай, когда Поря залочил пополняху именно телепона, но одного конкретного. Причем после ругни с их саппортом на протяжении 3х дней, они его таки разлочили, но все время ссылались, шо то им Адка наврочила именно на этот номер
Востаннє редагувалось clientage в Сер 18 вер, 2019 16:25, всього редагувалось 2 разів.