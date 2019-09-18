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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:00
clientage офпред сказала нет-значит нет)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:39
Ну а вдруг завтра передумают
Я ж привык, шо у КЦ может быть 3..4 разных ответа на один и тот же вопрос.
Даже ОфПреду могут завтра сменить методичку, дело ж новое, неизведанное и ооочень ответственне -- повышение безопасности. Думаю нуна заранее надёжные каналы пробивать для подготовки адекватной документации.
Я вот припоминаю, шо по верблюдам ещё у Мони был спешалист
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:43
clientage тут по коням был
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:52
Мизантрóп, ну да в АлЬфе все смешалось: свини, кони, люди, СБ, верблюды
... делайте хоть что-нибудь!
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