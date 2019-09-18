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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7641764276437644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:00

clientage офпред сказала нет-значит нет)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:39

Ну а вдруг завтра передумают
Я ж привык, шо у КЦ может быть 3..4 разных ответа на один и тот же вопрос.
Даже ОфПреду могут завтра сменить методичку, дело ж новое, неизведанное и ооочень ответственне -- повышение безопасности. Думаю нуна заранее надёжные каналы пробивать для подготовки адекватной документации.
Я вот припоминаю, шо по верблюдам ещё у Мони был спешалист
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:43

clientage тут по коням был :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлень: 2949
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:52

Мизантрóп, ну да в АлЬфе все смешалось: свини, кони, люди, СБ, верблюды
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29196
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  #<1 ... 7641764276437644
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