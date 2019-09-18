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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:00
clientage офпред сказала нет-значит нет)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Сер 18 вер, 2019 18:39
Ну а вдруг завтра передумают
Я ж привык, шо у КЦ может быть 3..4 разных ответа на один и тот же вопрос.
Даже ОфПреду могут завтра сменить методичку, дело ж новое, неизведанное и ооочень ответственне -- повышение безопасности. Думаю нуна заранее надёжные каналы пробивать для подготовки адекватной документации.
Я вот припоминаю, шо по верблюдам ещё у Мони был спешалист
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 18 вер, 2019 18:43
clientage
тут по коням был
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Сер 18 вер, 2019 18:52
Мизантрóп, ну да в АлЬфе все смешалось: свини, кони, люди, СБ, верблюды
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 18 вер, 2019 19:30
Альфа-банк
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Alfa_Bank написав:Альфа-банк, подскажите, при*** с вводом даты рождения при входе - это на постоянной основе?
И ещё вопрос: СМС при входе теперь не отключается? В настройках везде отключено.
Добрый день, 2XL. Если устройство не доверенное, то ввод даты рождения и кода-подтверждения не отключается.
При входе в МАБ, после ввода пароля с смс, на экране появляется запрос для того, чтоб сделать устройство доверенным. Если нажать "да", то в след.раз будет запрошен только пароль.
, фиг там. Запрашивает при каждом следующем входе дату рождения. Хоть "ТАК" нажимай, хоть "НІ"
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novichok
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Додано: Сер 18 вер, 2019 21:00
clientage написав: gav написав:
целый день сегодня не могу пополнить водафон картами альфабанка через портмоне.
ошибка "операция не разрешена банком эквайером (банк, который совершает операцию)".
позвонил в портмоне, ответ: эквайер альфабанк,все карты в стоп-листе альфабанка, работником портмоне отправлен запрос на снятие карт с стоплиста...
это портмоне при*** или альфа? Alfa_Bank
, проясните, пожалуйста...
Так работает фрод-контроль в СБ Альфы
Разлочить только вы сможете. Причем КЦ может сразу и не увидеть, шо это СБ залочил карты, нуна настоять на дополнительной проверке и потом выдержать экзамен с пристрастием, ответив типа на вопросы: есть ли у вас вклад в юанях, как зовут вашего персмена, в каком отделении вы получали перевыпущенную карту. Готовьтесь. Удачи
ПС. И это может случиться при переводах\оплатах через Изю или ТАС2Ю или Моню или ЛикПей... они все вызывают подозрения у СБ Адки
С Портмоне лучше не связываться. Как-то летом пополнил моб lifecell через сайт оплаты оператора, где была уже давно добавлена карта Адки, выбрав эту карту Максимум Платинум. Ради экперимента. Месяцами ранее такое вызывало ошибку, но сейчас вдруг пополнение прошло успешно. Но в этот же день СБ все мои адкины карты заблокала на веки векофф, и снять этот блок уже ни один оператор, ни персмен никакими вопросами, заговорами, приговорами не смогли. А планировалось через день с этой картой в отпуск ехать закордон.
Снять заклятие мог только тотальный перевыпуск всех карт через неделю, что, мягко говоря, не входило ни в какие планы.
Помогла персмен, выпустив мгновенный Максимум с хорошим кредлимом, с ним и поехал. Правда, без чипа, с РКО, орехи только через 3 дня стали начисляться, в общем пришлось помучаться.
Так что в Портмоне адкой больше никогда не оплачиваю, вредно для здоровья.
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Sagittarius
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Додано: Сер 18 вер, 2019 21:40
novichok написав:
Альфа-банк
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Добрый день, 2XL. Если устройство не доверенное, то ввод даты рождения и кода-подтверждения не отключается.
При входе в МАБ, после ввода пароля с смс, на экране появляется запрос для того, чтоб сделать устройство доверенным. Если нажать "да", то в след.раз будет запрошен только пароль.
, фиг там. Запрашивает при каждом следующем входе дату рождения. Хоть "ТАК" нажимай, хоть "НІ"
у меня только пароль спрашивает, после "ТАК".
после принудительного выхода и входа по новой с другим Логин/ДР/пароль/капча/СМС, и "ТАК" - спрашивает пароль для последней учётки.
браузер - последняя Мозилла.
ЗЫ IP белый, может важно.
Skiw
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Додано: Сер 18 вер, 2019 21:49
Sagittarius написав:
С Портмоне лучше не связываться. Как-то летом пополнил моб lifecell через сайт оплаты оператора, где была уже давно добавлена карта Адки, выбрав эту карту Максимум Платинум. Ради экперимента. Месяцами ранее такое вызывало ошибку, но сейчас вдруг пополнение прошло успешно. Но в этот же день СБ все мои адкины карты заблокала на веки векофф, и снять этот блок уже ни один оператор, ни персмен никакими вопросами, заговорами, приговорами не смогли. А планировалось через день с этой картой в отпуск ехать закордон.
Снять заклятие мог только тотальный перевыпуск всех карт через неделю, что, мягко говоря, не входило ни в какие планы.
Помогла персмен, выпустив мгновенный Максимум с хорошим кредлимом, с ним и поехал. Правда, без чипа, с РКО, орехи только через 3 дня стали начисляться, в общем пришлось помучаться.
Так что в Портмоне адкой больше никогда не оплачиваю, вредно для здоровья.
на вкус и цвет, все фломастеры разные.
года полтора пополняю КС через my.kyivstar.ua, а там этот сервис уже давно портмоне предоставляет (видно по тексту и источнику ошибок, когда они появляются).
карты - Platinum Black, пока, кроме штатных ошибок о недостаче средств, превышении лимитов, ошибке со стороны бангка в районе полуночи или чаще чем 1 раз в 1 минуту, ошибок небыло.
Skiw
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Додано: Сер 18 вер, 2019 21:51
Sagittarius написав:
выбрав эту карту Максимум Платинум
это как ?
Skiw
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