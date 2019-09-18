Додано: Сер 18 вер, 2019 21:00

clientage написав: gav написав: целый день сегодня не могу пополнить водафон картами альфабанка через портмоне.

ошибка "операция не разрешена банком эквайером (банк, который совершает операцию)".

позвонил в портмоне, ответ: эквайер альфабанк,все карты в стоп-листе альфабанка, работником портмоне отправлен запрос на снятие карт с стоплиста...

это портмоне при*** или альфа? Alfa_Bank, проясните, пожалуйста... целый день сегодня не могу пополнить водафон картами альфабанка через портмоне.ошибка "операция не разрешена банком эквайером (банк, который совершает операцию)".позвонил в портмоне, ответ: эквайер альфабанк,все карты в стоп-листе альфабанка, работником портмоне отправлен запрос на снятие карт с стоплиста...это портмоне при*** или альфа?, проясните, пожалуйста...

Так работает фрод-контроль в СБ Альфы

Разлочить только вы сможете. Причем КЦ может сразу и не увидеть, шо это СБ залочил карты, нуна настоять на дополнительной проверке и потом выдержать экзамен с пристрастием, ответив типа на вопросы: есть ли у вас вклад в юанях, как зовут вашего персмена, в каком отделении вы получали перевыпущенную карту. Готовьтесь. Удачи

ПС. И это может случиться при переводах\оплатах через Изю или ТАС2Ю или Моню или ЛикПей... они все вызывают подозрения у СБ Адки Так работает фрод-контроль в СБ АльфыРазлочить только вы сможете. Причем КЦ может сразу и не увидеть, шо это СБ залочил карты, нуна настоять на дополнительной проверке и потом выдержать экзамен с пристрастием, ответив типа на вопросы: есть ли у вас вклад в юанях, как зовут вашего персмена, в каком отделении вы получали перевыпущенную карту. Готовьтесь. УдачиПС. И это может случиться при переводах\оплатах через Изю или ТАС2Ю или Моню или ЛикПей... они все вызывают подозрения у СБ Адки

С Портмоне лучше не связываться. Как-то летом пополнил моб lifecell через сайт оплаты оператора, где была уже давно добавлена карта Адки, выбрав эту карту Максимум Платинум. Ради экперимента. Месяцами ранее такое вызывало ошибку, но сейчас вдруг пополнение прошло успешно. Но в этот же день СБ все мои адкины карты заблокала на веки векофф, и снять этот блок уже ни один оператор, ни персмен никакими вопросами, заговорами, приговорами не смогли. А планировалось через день с этой картой в отпуск ехать закордон.Снять заклятие мог только тотальный перевыпуск всех карт через неделю, что, мягко говоря, не входило ни в какие планы.Помогла персмен, выпустив мгновенный Максимум с хорошим кредлимом, с ним и поехал. Правда, без чипа, с РКО, орехи только через 3 дня стали начисляться, в общем пришлось помучаться.Так что в Портмоне адкой больше никогда не оплачиваю, вредно для здоровья.