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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7642764376447645

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 23:05

Re: Альфа-Банк

Устав общаться с поддержкой, у которой, похоже, нет каналов связи с разработчиками, попробую озвучить тут пару проблем, которые возможно усложняют пользование банком не только мне:
1. При перевыпуске карты всегда выпускаются с тем же сроком действия как и предыдущие. Невозможно запросить перевыпуск карт с новым сроком действия, разве только поменяв пакет обслуживания или дозатарившись новым типом кредитки.
Неудобно при поездках за границу на относительно длинные сроки, остаешься с заекспиреными картами и приходится пользоваться бекапными картами другого банка с менее интересными бонусами)
2. При тестировании платежей с использованием IBAN заметил, что система отклоняет платежи по реквизитам IBAN, если это платеж на счет, который тоже находится в Альфа банке, предлагая использовать раздел переводов между клиентами Альфа банка. А там невозможно вручную указать назначение платежа, которое в некоторых случаях указывать критически важно.
В старой версии платежей по реквизитам все давно и замечательно работает, но старым реквизитам недолго осталось)
vvv_23
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 23:10

Re: Альфа-Банк

novichok написав:
  Alfa_Bank написав:
  2XL написав:[quote="Alfa_Bank"]Альфа-банк, подскажите, при*** с вводом даты рождения при входе - это на постоянной основе?
И ещё вопрос: СМС при входе теперь не отключается? В настройках везде отключено.

Добрый день, 2XL. Если устройство не доверенное, то ввод даты рождения и кода-подтверждения не отключается.

При входе в МАБ, после ввода пароля с смс, на экране появляется запрос для того, чтоб сделать устройство доверенным. Если нажать "да", то в след.раз будет запрошен только пароль.

Альфа-банк, фиг там. Запрашивает при каждом следующем входе дату рождения. Хоть "ТАК" нажимай, хоть "НІ"[/quote]Я спрашивал про тому, что у меня с первого раза тоже не получилось. Затем вспомнил, что, например, на пуш переключается далеко не с первого раза и терпеливо нажимал ДА. Испаскудили систему безнадежно )
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 01:54

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

пока гав вам пишет номер карты - покажу какую картинку выдает портмоне )

Зображення


так там же и написано куда обращаться - в портмоне :wink:
скорей всего это они.
у них там свои лимиты.
есть стандартные (на сумму/кол-во операций и количество разных телеф номеров и с одной карты и аккаунта на сутки и месяц календарный, и на 30 дней)
хотите не стандартные - они могут сделать сколько хотите - но затребуют дополнительную инфу и берут время на подумать.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:25

  novichok написав:Альфа-банк, фиг там. Запрашивает при каждом следующем входе дату рождения. Хоть "ТАК" нажимай, хоть "НІ"

novichok, день. Пользуетесь ПК или веб-версией на мобильном?
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:34

  vvv_23 написав:Устав общаться с поддержкой, у которой, похоже, нет каналов связи с разработчиками, попробую озвучить тут пару проблем, которые возможно усложняют пользование банком не только мне:
1. При перевыпуске карты всегда выпускаются с тем же сроком действия как и предыдущие. Невозможно запросить перевыпуск карт с новым сроком действия, разве только поменяв пакет обслуживания или дозатарившись новым типом кредитки.
Неудобно при поездках за границу на относительно длинные сроки, остаешься с заекспиреными картами и приходится пользоваться бекапными картами другого банка с менее интересными бонусами)
2. При тестировании платежей с использованием IBAN заметил, что система отклоняет платежи по реквизитам IBAN, если это платеж на счет, который тоже находится в Альфа банке, предлагая использовать раздел переводов между клиентами Альфа банка. А там невозможно вручную указать назначение платежа, которое в некоторых случаях указывать критически важно.
В старой версии платежей по реквизитам все давно и замечательно работает, но старым реквизитам недолго осталось)

vvv_23, добрый день.
1. Есть вариант перевыпуска карты на новый срок, при необходимости. Но это, скорее, исключение, чем правило.
2. Работаем над этим.
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  #<1 ... 7642764376447645
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