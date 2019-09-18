2XL написав:[quote="Alfa_Bank"]Альфа-банк, подскажите, при*** с вводом даты рождения при входе - это на постоянной основе? И ещё вопрос: СМС при входе теперь не отключается? В настройках везде отключено.
Добрый день, 2XL. Если устройство не доверенное, то ввод даты рождения и кода-подтверждения не отключается.
При входе в МАБ, после ввода пароля с смс, на экране появляется запрос для того, чтоб сделать устройство доверенным. Если нажать "да", то в след.раз будет запрошен только пароль.
Альфа-банк, фиг там. Запрашивает при каждом следующем входе дату рождения. Хоть "ТАК" нажимай, хоть "НІ"[/quote]Я спрашивал про тому, что у меня с первого раза тоже не получилось. Затем вспомнил, что, например, на пуш переключается далеко не с первого раза и терпеливо нажимал ДА. Испаскудили систему безнадежно )
пока гав вам пишет номер карты - покажу какую картинку выдает портмоне )
так там же и написано куда обращаться - в портмоне скорей всего это они. у них там свои лимиты. есть стандартные (на сумму/кол-во операций и количество разных телеф номеров и с одной карты и аккаунта на сутки и месяц календарный, и на 30 дней) хотите не стандартные - они могут сделать сколько хотите - но затребуют дополнительную инфу и берут время на подумать.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642