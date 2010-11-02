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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7642764376447645

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 23:05

Re: Альфа-Банк

Устав общаться с поддержкой, у которой, похоже, нет каналов связи с разработчиками, попробую озвучить тут пару проблем, которые возможно усложняют пользование банком не только мне:
1. При перевыпуске карты всегда выпускаются с тем же сроком действия как и предыдущие. Невозможно запросить перевыпуск карт с новым сроком действия, разве только поменяв пакет обслуживания или дозатарившись новым типом кредитки.
Неудобно при поездках за границу на относительно длинные сроки, остаешься с заекспиреными картами и приходится пользоваться бекапными картами другого банка с менее интересными бонусами)
2. При тестировании платежей с использованием IBAN заметил, что система отклоняет платежи по реквизитам IBAN, если это платеж на счет, который тоже находится в Альфа банке, предлагая использовать раздел переводов между клиентами Альфа банка. А там невозможно вручную указать назначение платежа, которое в некоторых случаях указывать критически важно.
В старой версии платежей по реквизитам все давно и замечательно работает, но старым реквизитам недолго осталось)
vvv_23
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 23:10

Re: Альфа-Банк

novichok написав:
  Alfa_Bank написав:
  2XL написав:[quote="Alfa_Bank"]Альфа-банк, подскажите, при*** с вводом даты рождения при входе - это на постоянной основе?
И ещё вопрос: СМС при входе теперь не отключается? В настройках везде отключено.

Добрый день, 2XL. Если устройство не доверенное, то ввод даты рождения и кода-подтверждения не отключается.

При входе в МАБ, после ввода пароля с смс, на экране появляется запрос для того, чтоб сделать устройство доверенным. Если нажать "да", то в след.раз будет запрошен только пароль.

Альфа-банк, фиг там. Запрашивает при каждом следующем входе дату рождения. Хоть "ТАК" нажимай, хоть "НІ"[/quote]Я спрашивал про тому, что у меня с первого раза тоже не получилось. Затем вспомнил, что, например, на пуш переключается далеко не с первого раза и терпеливо нажимал ДА. Испаскудили систему безнадежно )
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 01:54

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

пока гав вам пишет номер карты - покажу какую картинку выдает портмоне )

Зображення


так там же и написано куда обращаться - в портмоне :wink:
скорей всего это они.
у них там свои лимиты.
есть стандартные (на сумму/кол-во операций и количество разных телеф номеров и с одной карты и аккаунта на сутки и месяц календарный, и на 30 дней)
хотите не стандартные - они могут сделать сколько хотите - но затребуют дополнительную инфу и берут время на подумать.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:25

  novichok написав:Альфа-банк, фиг там. Запрашивает при каждом следующем входе дату рождения. Хоть "ТАК" нажимай, хоть "НІ"

novichok, день. Пользуетесь ПК или веб-версией на мобильном?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:34

  vvv_23 написав:Устав общаться с поддержкой, у которой, похоже, нет каналов связи с разработчиками, попробую озвучить тут пару проблем, которые возможно усложняют пользование банком не только мне:
1. При перевыпуске карты всегда выпускаются с тем же сроком действия как и предыдущие. Невозможно запросить перевыпуск карт с новым сроком действия, разве только поменяв пакет обслуживания или дозатарившись новым типом кредитки.
Неудобно при поездках за границу на относительно длинные сроки, остаешься с заекспиреными картами и приходится пользоваться бекапными картами другого банка с менее интересными бонусами)
2. При тестировании платежей с использованием IBAN заметил, что система отклоняет платежи по реквизитам IBAN, если это платеж на счет, который тоже находится в Альфа банке, предлагая использовать раздел переводов между клиентами Альфа банка. А там невозможно вручную указать назначение платежа, которое в некоторых случаях указывать критически важно.
В старой версии платежей по реквизитам все давно и замечательно работает, но старым реквизитам недолго осталось)

vvv_23, добрый день.
1. Есть вариант перевыпуска карты на новый срок, при необходимости. Но это, скорее, исключение, чем правило.
2. Работаем над этим.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:41

  Sagittarius написав:С Портмоне лучше не связываться. Как-то летом пополнил моб lifecell через сайт оплаты оператора, где была уже давно добавлена карта Адки, выбрав эту карту Максимум Платинум. Ради экперимента. Месяцами ранее такое вызывало ошибку, но сейчас вдруг пополнение прошло успешно. Но в этот же день СБ все мои адкины карты заблокала на веки векофф, и снять этот блок уже ни один оператор, ни персмен никакими вопросами, заговорами, приговорами не смогли. А планировалось через день с этой картой в отпуск ехать закордон. :shock: Снять заклятие мог только тотальный перевыпуск всех карт через неделю, что, мягко говоря, не входило ни в какие планы. :cry: Помогла персмен, выпустив мгновенный Максимум с хорошим кредлимом, с ним и поехал. Правда, без чипа, с РКО, орехи только через 3 дня стали начисляться, в общем пришлось помучаться. :evil: Так что в Портмоне адкой больше никогда не оплачиваю, вредно для здоровья. :wink:

то вам крупно не повезло
оплачиваю картой алки как на самом портмоне так и на сторонних ресурсах подтягивающие портмоне. правда карты никогда не сохраняю. проблем не замечалось.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:43

  Skiw написав:
  Sagittarius написав:выбрав эту карту Максимум Платинум

это как ? :shock:

есть такая карта. с фиксированной годовой абонкой 720 грн. а не условной ежемесячной.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:45

А как Алла принимает сэпы из других банок ?
Тоже по эстонскому регламенту ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:52

  mustbe написав:А как Алла принимает сэпы из других банок ?
Тоже по эстонскому регламенту ?

Добрый день. В рабочее время, если платеж по корректным реквизитам, зачисляем сразу после получения средств.
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