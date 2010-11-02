Sagittarius написав:

С Портмоне лучше не связываться. Как-то летом пополнил моб lifecell через сайт оплаты оператора, где была уже давно добавлена карта Адки, выбрав эту карту Максимум Платинум. Ради экперимента. Месяцами ранее такое вызывало ошибку, но сейчас вдруг пополнение прошло успешно. Но в этот же день СБ все мои адкины карты заблокала на веки векофф, и снять этот блок уже ни один оператор, ни персмен никакими вопросами, заговорами, приговорами не смогли. А планировалось через день с этой картой в отпуск ехать закордон.Снять заклятие мог только тотальный перевыпуск всех карт через неделю, что, мягко говоря, не входило ни в какие планы.Помогла персмен, выпустив мгновенный Максимум с хорошим кредлимом, с ним и поехал. Правда, без чипа, с РКО, орехи только через 3 дня стали начисляться, в общем пришлось помучаться.Так что в Портмоне адкой больше никогда не оплачиваю, вредно для здоровья.