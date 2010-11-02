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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7643764476457646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:50

  vvv_23 написав:А работы планируется завершить до окончания переходного периода, или как карта ляжет?

Как карта ляжет :mrgreen:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:50

  vvv_23 написав:карты перевыпустились стандартно со старым сроком окончания действия.

Когда полгода назад выпускал чиповую допку к своей полосатой кредитке Максимум - выпустилась с новым сроком. Хотя я думал, что будет со старым.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:06

  Alfa_Bank написав:
  vvv_23 написав:А работы планируется завершить до окончания переходного периода, или как карта ляжет?

Как карта ляжет :mrgreen:


у вас же недавно карты ложились уже? нигде ничего не работало )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:34

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  vvv_23 написав:А работы планируется завершить до окончания переходного периода, или как карта ляжет?

Как карта ляжет :mrgreen:


у вас же недавно карты ложились уже? нигде ничего не работало )

зачетная шутка :lol:
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 19 вер, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7146
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:35

  clientage написав:
  mustbe написав:
  clientage написав:Могу и свидетельства двух соседей приложить, шо брак у нас не фиктивный

Это как ? Подтвердят ахи-вздохи через стенку ? )

Меня в этом плане больше беспокоит справка о верблюде :) Ото от ляпнул, а вдруг как СБ и реально запросит? И куда идти за ней: в поликлинику, к ветеринару, в зоопарк? Серьёзное ж дело может сорваться

Обратитесь к Министру Кабмина)
Тот даст указание и моно вам выдаст необходимую справку
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:38

  gav написав:
  guntherhouse777 написав:В таком случае поможет комсомол.


расшифруйте, пожалуйста, а то у меня, видимо, странное отношение к этому слову -- не могу догадаться :(

В ЛС
guntherhouse777
 
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