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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2019 09:50
vvv_23 написав:
А работы планируется завершить до окончания переходного периода, или как карта ляжет?
Как карта ляжет
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 19 вер, 2019 09:50
vvv_23 написав:
карты перевыпустились стандартно со старым сроком окончания действия.
Когда полгода назад выпускал чиповую допку к своей полосатой кредитке Максимум - выпустилась с новым сроком. Хотя я думал, что будет со старым.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:06
Alfa_Bank написав: vvv_23 написав:
А работы планируется завершить до окончания переходного периода, или как карта ляжет?
Как карта ляжет
у вас же недавно карты ложились уже? нигде ничего не работало )
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:34
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: vvv_23 написав:
А работы планируется завершить до окончания переходного периода, или как карта ляжет?
Как карта ляжет
у вас же недавно карты ложились уже? нигде ничего не работало )
зачетная шутка
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Чет 19 вер, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 7146
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 604 раз.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:35
clientage написав: mustbe написав: clientage написав:
Могу и свидетельства двух соседей приложить, шо брак у нас не фиктивный
Это как ? Подтвердят ахи-вздохи через стенку ? )
Меня в этом плане больше беспокоит справка о верблюде
Ото от ляпнул, а вдруг как СБ и реально запросит? И куда идти за ней: в поликлинику, к ветеринару, в зоопарк? Серьёзное ж дело может сорваться
Обратитесь к Министру Кабмина)
Тот даст указание и моно вам выдаст необходимую справку
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guntherhouse777
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:38
gav написав: guntherhouse777 написав:
В таком случае поможет комсомол.
расшифруйте, пожалуйста, а то у меня, видимо, странное отношение к этому слову -- не могу догадаться
В ЛС
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guntherhouse777
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