Добрый день.
"Кэшбек за расчеты смартфоном": Акция будет проводиться в несколько этапов:
Этап: с 12 августа 2019 по 12 сентября 2019;
Этап: с 13 сентября 2019 по 13 октября 2019;
Этап: с 14 октября 2019 по 14 ноября 2019;
Этап: с 15 ноября 2019 по 15 декабря 2019.
Бонусы будут начислены на бонусный счет клиента на протяжении 7-ми рабочих дней после окончания каждого этапа Акции.
"Рассчитывайся за такси - получай кэшбек": Бонусы будут начислены на бонусный счет клиента один раз за все поездки не позднее 09 октября 2019 года.