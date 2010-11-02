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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7644764576467647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:33

  Seva написав:А где кэшбэк обещанный за такси и расчеты телефоном?

Добрый день.
"Кэшбек за расчеты смартфоном": Акция будет проводиться в несколько этапов:
Этап: с 12 августа 2019 по 12 сентября 2019;
Этап: с 13 сентября 2019 по 13 октября 2019;
Этап: с 14 октября 2019 по 14 ноября 2019;
Этап: с 15 ноября 2019 по 15 декабря 2019.
Бонусы будут начислены на бонусный счет клиента на протяжении 7-ми рабочих дней после окончания каждого этапа Акции.
"Рассчитывайся за такси - получай кэшбек": Бонусы будут начислены на бонусный счет клиента один раз за все поездки не позднее 09 октября 2019 года.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7151
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 604 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:36

Alfa_Bank
Этап: с 12 августа 2019 по 12 сентября 2019;

ну вот как бы и жду, семь дней прошло, а нету
Seva
 
Повідомлень: 185
З нами з: 16.03.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:37

  _Slava_ написав:
  Alfa_Bank написав:
  _Slava_ написав:Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход :evil:

Добрый день. Получили запрос на см в 11:42, в 11:43 получили отчет о доставке.

Но в МАБ все равно не пустило!При последующих попытках входа смс не приходили!

Попробуйте еще раз, пожалуйста. Т.к. больше запросов на получение кода мы не получали. Если не получится, напишите детали в ЛС.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7151
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 604 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:38

  Seva написав:Alfa_Bank
Этап: с 12 августа 2019 по 12 сентября 2019;

ну вот как бы и жду, семь дней прошло, а нету

7 рабочих дней еще не прошло)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7151
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:46

Ув. Alfa_Bank! Обратите пожалуйста внимание на личку...
Карамболь
 
Повідомлень: 524
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:53

  Карамболь написав:Ув. Alfa_Bank! Обратите пожалуйста внимание на личку...

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Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7151
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 604 раз.
 
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