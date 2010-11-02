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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2019 11:33
Seva написав:
А где кэшбэк обещанный за такси и расчеты телефоном?
Добрый день.
"Кэшбек за расчеты смартфоном": Акция будет проводиться в несколько этапов:
Этап: с 12 августа 2019 по 12 сентября 2019;
Этап: с 13 сентября 2019 по 13 октября 2019;
Этап: с 14 октября 2019 по 14 ноября 2019;
Этап: с 15 ноября 2019 по 15 декабря 2019.
Бонусы будут начислены на бонусный счет клиента на протяжении 7-ми рабочих дней после окончания каждого этапа Акции.
"Рассчитывайся за такси - получай кэшбек": Бонусы будут начислены на бонусный счет клиента один раз за все поездки не позднее 09 октября 2019 года.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 19 вер, 2019 11:36
Alfa_Bank
Этап: с 12 августа 2019 по 12 сентября 2019;
ну вот как бы и жду, семь дней прошло, а нету
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Seva
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Додано: Чет 19 вер, 2019 11:37
_Slava_ написав: Alfa_Bank написав: _Slava_ написав:
Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход
Добрый день. Получили запрос на см в 11:42, в 11:43 получили отчет о доставке.
Но в МАБ все равно не пустило!При последующих попытках входа смс не приходили!
Попробуйте еще раз, пожалуйста. Т.к. больше запросов на получение кода мы не получали. Если не получится, напишите детали в ЛС.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 19 вер, 2019 11:38
Seva написав:Alfa_Bank
Этап: с 12 августа 2019 по 12 сентября 2019;
ну вот как бы и жду, семь дней прошло, а нету
7 рабочих
дней еще не прошло)
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 19 вер, 2019 11:46
Ув. Alfa_Bank! Обратите пожалуйста внимание на личку...
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Карамболь
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Додано: Чет 19 вер, 2019 11:53
Карамболь написав:
Ув. Alfa_Bank! Обратите пожалуйста внимание на личку...
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 19 вер, 2019 12:22
Добрый день, не переводятся деньги с карты на карту клиента Альфа-банка по номеру карты в майальфабанк ---в чем дело?
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Бекас
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Додано: Чет 19 вер, 2019 12:33
Бекас написав:
Добрый день, не переводятся деньги с карты на карту клиента Альфа-банка по номеру карты в майальфабанк ---в чем дело?
Добрый день. Дайте данные, проверю.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 19 вер, 2019 12:36
Alfa_Bank Какие именно данные? а то я впервые обращаюсь..
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Бекас
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Додано: Чет 19 вер, 2019 12:54
Бекас написав:Alfa_Bank
Какие именно данные? а то я впервые обращаюсь..
Напишите, пожалуйста, в ЛС ИНН и 4 последние цифры карты отправителя и получателя.
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Alfa_Bank
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