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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7645764676477648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:37

Re: Альфа-Банк

14 часовые СЕПы ушли?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:39

  ruvex написав:14 часовые СЕПы ушли?

Так в 15:00. Не?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 1806
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  #<1 ... 7645764676477648
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