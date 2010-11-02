|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:37
14 часовые СЕПы ушли?
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8423
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 1877 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:39
ruvex написав:
14 часовые СЕПы ушли?
Так в 15:00. Не?
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1806
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2192
|706591
|
|
|6515
|1515345
|
|
|5404
|711353
|
|