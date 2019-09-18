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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:37
14 часовые СЕПы ушли?
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ruvex
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Додано: Чет 19 вер, 2019 13:39
ruvex написав:
14 часовые СЕПы ушли?
Так в 15:00. Не?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 13:53
Фантом написав: ruvex написав:
14 часовые СЕПы ушли?
Так в 15:00. Не?
Хм...Давно? Я тут в связи с ...небольшой перерывчик брал.
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ruvex
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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:15
ruvex Всё что отправленно с 10:00 до 14:00 уходит в 15:00. Всегда так было.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:26
Фантом написав:ruvex
Всё что отправленно с 10:00 до 14:00 уходит в 15:00. Всегда так было.
Контролировал по выписке в мабе, статус менялся ~14:00 - 14:20.
Этого было достаточно для нервных клеток.
Сейчас этого не произошло ни с 14 до 15 не по сейчас.
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ruvex
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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:39
ruvex написав: Фантом написав:ruvex
Всё что отправленно с 10:00 до 14:00 уходит в 15:00. Всегда так было.
Контролировал по выписке в мабе, статус менялся ~14:00 - 14:20.
Этого было достаточно для нервных клеток.
Сейчас этого не произошло ни с 14 до 15 не по сейчас.
Добрый день. Все платежи, что совершены до 14:00 проведены.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:41
ruvex Если Вы платёж отправили после 14:00, то он уйдёт в 18:00.
Хотя, последнее время Аллу не слабо колбасит. Может чего и поламали. По крайней мере все утренние отправления уже на месте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:46
Бекас написав:Alfa_Bank
Какие именно данные? а то я впервые обращаюсь..
"Судьба резидента" – фильм, который КГБ сделало учебным пособием для новичков))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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