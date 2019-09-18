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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7646764776487649>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:37

Re: Альфа-Банк

14 часовые СЕПы ушли?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:39

  ruvex написав:14 часовые СЕПы ушли?

Так в 15:00. Не?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:53

  Фантом написав:
  ruvex написав:14 часовые СЕПы ушли?

Так в 15:00. Не?

Хм...Давно? Я тут в связи с ...небольшой перерывчик брал.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:15

ruvex Всё что отправленно с 10:00 до 14:00 уходит в 15:00. Всегда так было.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:26

  Фантом написав:ruvex Всё что отправленно с 10:00 до 14:00 уходит в 15:00. Всегда так было.

Контролировал по выписке в мабе, статус менялся ~14:00 - 14:20.
Этого было достаточно для нервных клеток.
Сейчас этого не произошло ни с 14 до 15 не по сейчас.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:39

  ruvex написав:
  Фантом написав:ruvex Всё что отправленно с 10:00 до 14:00 уходит в 15:00. Всегда так было.

Контролировал по выписке в мабе, статус менялся ~14:00 - 14:20.
Этого было достаточно для нервных клеток.
Сейчас этого не произошло ни с 14 до 15 не по сейчас.

Добрый день. Все платежи, что совершены до 14:00 проведены.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:41

ruvex Если Вы платёж отправили после 14:00, то он уйдёт в 18:00.
Хотя, последнее время Аллу не слабо колбасит. Может чего и поламали. По крайней мере все утренние отправления уже на месте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:46

  Бекас написав:Alfa_Bank Какие именно данные? а то я впервые обращаюсь..

"Судьба резидента" – фильм, который КГБ сделало учебным пособием для новичков))

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:16

Re: Альфа-Банк

Тем не менее --- проблема имеет место, не работает онлайн\перевод денег ""Альфа-Переказ" - on-line перекази з картки на картку ". Да и вообще что-то многовато неувязок в последнее время в интернет-банке Альфы.
Бекас
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:26

  _Slava_ написав:Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход :evil:
Та же проблема. Не приходят минут десять, потом сыплятся пулами по 3-4 повтора каждого отп-пароля. Конечно же, после 2 минут ожидания я несколько раз нажимал "отправить смс повторно". Вводишь любой из отп-паролей - пофигу, срок активности уже прошел, пройдите авторизацию заново. WTF???
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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