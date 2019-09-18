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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:33
Платёжную карту, оформленную по приглашению от друга, оформил 2 сентября (подписал доки). Дождался подключения программы лояльности и сделал оплату от 50 грн в супермаркете. Вот сегодня, 19 сентября, практически пару минут назад, Алла уведомила о начислении 200 грн.
У меня одна карта, поэтому и зашло на Максимку. А вот у друга пару карточек (есть и кредитки, и пакетные) — упало на кредитку. Избирательная
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MASolomko
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:37
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:40
Бекас написав:
Тем не менее --- проблема имеет место, не работает онлайн\перевод денег ""Альфа-Переказ" - on-line перекази з картки на картку ". Да и вообще что-то многовато неувязок в последнее время в интернет-банке Альфы.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос в ЛС. Что значит не работает? Есть какая-то ошибка? На каком этапе перестает работать? А так же, укажите браузер. Буду проверять.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:41
pharus написав: _Slava_ написав:
Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход
Та же проблема. Не приходят минут десять, потом сыплятся пулами по 3-4 повтора каждого отп-пароля. Конечно же, после 2 минут ожидания я несколько раз нажимал "отправить смс повторно". Вводишь любой из отп-паролей - пофигу, срок активности уже прошел, пройдите авторизацию заново. WTF???
pharus, добрый день. Укажите номер телефона, куда ожидаете смс, проверю.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:55
там у водафона какие то проблемы
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Додано: Чет 19 вер, 2019 16:24
Alfa_Bank написав: pharus написав: _Slava_ написав:
Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход
Та же проблема. Не приходят минут десять, потом сыплятся пулами по 3-4 повтора каждого отп-пароля. Конечно же, после 2 минут ожидания я несколько раз нажимал "отправить смс повторно". Вводишь любой из отп-паролей - пофигу, срок активности уже прошел, пройдите авторизацию заново. WTF???
pharus, добрый день. Укажите номер телефона, куда ожидаете смс, проверю.
Спасибо, в аккурат к 17:00 досыпались таки тухлые отп и пришел один свежий. Почти час времени на авторизацию - это личный рекорд года!
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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