Платёжную карту, оформленную по приглашению от друга, оформил 2 сентября (подписал доки). Дождался подключения программы лояльности и сделал оплату от 50 грн в супермаркете. Вот сегодня, 19 сентября, практически пару минут назад, Алла уведомила о начислении 200 грн.
У меня одна карта, поэтому и зашло на Максимку. А вот у друга пару карточек (есть и кредитки, и пакетные) — упало на кредитку. Избирательная
_Slava_ написав:Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход
Та же проблема. Не приходят минут десять, потом сыплятся пулами по 3-4 повтора каждого отп-пароля. Конечно же, после 2 минут ожидания я несколько раз нажимал "отправить смс повторно". Вводишь любой из отп-паролей - пофигу, срок активности уже прошел, пройдите авторизацию заново. WTF???
Продолжаю попытки залогиниться, сыплятся уже по 5 штук повторы самого первого отп пароля получасовой давности.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Бекас написав:Тем не менее --- проблема имеет место, не работает онлайн\перевод денег ""Альфа-Переказ" - on-line перекази з картки на картку ". Да и вообще что-то многовато неувязок в последнее время в интернет-банке Альфы.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос в ЛС. Что значит не работает? Есть какая-то ошибка? На каком этапе перестает работать? А так же, укажите браузер. Буду проверять.
_Slava_ написав:Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход
Та же проблема. Не приходят минут десять, потом сыплятся пулами по 3-4 повтора каждого отп-пароля. Конечно же, после 2 минут ожидания я несколько раз нажимал "отправить смс повторно". Вводишь любой из отп-паролей - пофигу, срок активности уже прошел, пройдите авторизацию заново. WTF???
pharus, добрый день. Укажите номер телефона, куда ожидаете смс, проверю.
_Slava_ написав:Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход
Та же проблема. Не приходят минут десять, потом сыплятся пулами по 3-4 повтора каждого отп-пароля. Конечно же, после 2 минут ожидания я несколько раз нажимал "отправить смс повторно". Вводишь любой из отп-паролей - пофигу, срок активности уже прошел, пройдите авторизацию заново. WTF???
Продолжаю попытки залогиниться, сыплятся уже по 5 штук повторы самого первого отп пароля получасовой давности.
_Slava_ написав:Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход
Та же проблема. Не приходят минут десять, потом сыплятся пулами по 3-4 повтора каждого отп-пароля. Конечно же, после 2 минут ожидания я несколько раз нажимал "отправить смс повторно". Вводишь любой из отп-паролей - пофигу, срок активности уже прошел, пройдите авторизацию заново. WTF???
pharus, добрый день. Укажите номер телефона, куда ожидаете смс, проверю.
Спасибо, в аккурат к 17:00 досыпались таки тухлые отп и пришел один свежий. Почти час времени на авторизацию - это личный рекорд года!
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
_Slava_ написав:Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход
Та же проблема. Не приходят минут десять, потом сыплятся пулами по 3-4 повтора каждого отп-пароля. Конечно же, после 2 минут ожидания я несколько раз нажимал "отправить смс повторно". Вводишь любой из отп-паролей - пофигу, срок активности уже прошел, пройдите авторизацию заново. WTF???
Вход в МАБ тоже, скорость доставки SMS - 25 cек. Единственное, так как я фотогенично регулярно чищу куки, то каждый раз приходится вводить все заново вместе пометкой "доверенного устройства". Возможно у мусье телефон не контракт
WachtAmRhein написав:Захожу в маб с доверенного телефона, думаю щас пароль введу и всего делов, однако болт вся волынка сначала. Правда интернет - вай-фай в отеле в Чехии. Теперь мне тут дрочиться каждый раз?
между прочим все мы дрoчим
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Б...., вместо того чтоб сделать шаблоны по ИБАНу эти остолопы выкатили никому ненужную фигню. При том, что у каждого оператора бывают проблемы с доставкой смс. И откатывать не собираюся. Бабки то уже освоены. Требую, прикрутить такой же вход для приложения. Чтоб если что, ни у кого не было доступа к своим деньгам.