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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7646764776487649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:33

Re: Альфа-Банк

Платёжную карту, оформленную по приглашению от друга, оформил 2 сентября (подписал доки). Дождался подключения программы лояльности и сделал оплату от 50 грн в супермаркете. Вот сегодня, 19 сентября, практически пару минут назад, Алла уведомила о начислении 200 грн.

У меня одна карта, поэтому и зашло на Максимку. А вот у друга пару карточек (есть и кредитки, и пакетные) — упало на кредитку. Избирательная :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:37

  pharus написав:
  _Slava_ написав:Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход :evil:
Та же проблема. Не приходят минут десять, потом сыплятся пулами по 3-4 повтора каждого отп-пароля. Конечно же, после 2 минут ожидания я несколько раз нажимал "отправить смс повторно". Вводишь любой из отп-паролей - пофигу, срок активности уже прошел, пройдите авторизацию заново. WTF???

Продолжаю попытки залогиниться, сыплятся уже по 5 штук повторы самого первого отп пароля получасовой давности. :evil: :evil: :evil:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:40

  Бекас написав:Тем не менее --- проблема имеет место, не работает онлайн\перевод денег ""Альфа-Переказ" - on-line перекази з картки на картку ". Да и вообще что-то многовато неувязок в последнее время в интернет-банке Альфы.

Ответьте, пожалуйста, на вопрос в ЛС. Что значит не работает? Есть какая-то ошибка? На каком этапе перестает работать? А так же, укажите браузер. Буду проверять.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:41

  pharus написав:
  _Slava_ написав:Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход :evil:
Та же проблема. Не приходят минут десять, потом сыплятся пулами по 3-4 повтора каждого отп-пароля. Конечно же, после 2 минут ожидания я несколько раз нажимал "отправить смс повторно". Вводишь любой из отп-паролей - пофигу, срок активности уже прошел, пройдите авторизацию заново. WTF???

pharus, добрый день. Укажите номер телефона, куда ожидаете смс, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:55

  pharus написав:
  pharus написав:
  _Slava_ написав:Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход :evil:
Та же проблема. Не приходят минут десять, потом сыплятся пулами по 3-4 повтора каждого отп-пароля. Конечно же, после 2 минут ожидания я несколько раз нажимал "отправить смс повторно". Вводишь любой из отп-паролей - пофигу, срок активности уже прошел, пройдите авторизацию заново. WTF???

Продолжаю попытки залогиниться, сыплятся уже по 5 штук повторы самого первого отп пароля получасовой давности. :evil: :evil: :evil:

там у водафона какие то проблемы
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:24

  Alfa_Bank написав:
  pharus написав:
  _Slava_ написав:Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход :evil:
Та же проблема. Не приходят минут десять, потом сыплятся пулами по 3-4 повтора каждого отп-пароля. Конечно же, после 2 минут ожидания я несколько раз нажимал "отправить смс повторно". Вводишь любой из отп-паролей - пофигу, срок активности уже прошел, пройдите авторизацию заново. WTF???

pharus, добрый день. Укажите номер телефона, куда ожидаете смс, проверю.

Спасибо, в аккурат к 17:00 досыпались таки тухлые отп и пришел один свежий. Почти час времени на авторизацию - это личный рекорд года! :evil:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:26

  Stringer написав:
  pharus написав:
  _Slava_ написав:Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход :evil:
Та же проблема. Не приходят минут десять, потом сыплятся пулами по 3-4 повтора каждого отп-пароля. Конечно же, после 2 минут ожидания я несколько раз нажимал "отправить смс повторно". Вводишь любой из отп-паролей - пофигу, срок активности уже прошел, пройдите авторизацию заново. WTF???

там у водафона какие то проблемы

Ради интереса проверил - пополнение счета без проблем
https://pay.vodafone.ua/ru/top-up

Вход в МАБ тоже, скорость доставки SMS - 25 cек. Единственное, так как я фотогенично регулярно чищу куки, то каждый раз приходится вводить все заново вместе пометкой "доверенного устройства".
Возможно у мусье телефон не контракт :?
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:51

Захожу в маб с доверенного телефона, думаю щас пароль введу и всего делов, однако болт вся волынка сначала. Правда интернет - вай-фай в отеле в Чехии. Теперь мне тут дрочиться каждый раз?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:57

  WachtAmRhein написав:Захожу в маб с доверенного телефона, думаю щас пароль введу и всего делов, однако болт вся волынка сначала. Правда интернет - вай-фай в отеле в Чехии. Теперь мне тут дрочиться каждый раз?

между прочим все мы дрoчим :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:06

Re: Альфа-Банк

Б...., вместо того чтоб сделать шаблоны по ИБАНу эти остолопы выкатили никому ненужную фигню. При том, что у каждого оператора бывают проблемы с доставкой смс. И откатывать не собираюся. Бабки то уже освоены.
Требую, прикрутить такой же вход для приложения. Чтоб если что, ни у кого не было доступа к своим деньгам.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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