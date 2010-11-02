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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7647764876497650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:48

  mephala написав:
  Skiw написав:
  Sagittarius написав:выбрав эту карту Максимум Платинум

это как ? :shock:

есть такая карта. с фиксированной годовой абонкой 720 грн. а не условной ежемесячной.

750 грн (больше чем РКО на Максимум 12 x 60 = 720 грн). Зато там есть страховка по Украине и консьерж-сервис. Правда, плата за страховку в рамках этой абонки (200 или 300 грн) проводится как снятие наличных и потом необходимо карту лечить от % (гасить в 0). Отключить нельзя.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:27

В связи с массовым переводом на другой тариф у Vodafone

"Без объявления войны" Vodafone начал массово переводить на другой тариф. Был Vodafone Red S 2015, стал ... даже не запомнил еще, как называется.
Прикол в том, что в нем теперь нет бесплатных СМСок (в старом было 30 шт в месяц).

Вопрос: кто-то, кого зацепило подобное, уже отправлял подтверждающие СМС-ки по рассрочке? За них берут деньги или нет?
Просто на телефоне включен "Год без абонплат" и денег на остатке нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:27

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер!

а не планируется ли добавление в ореховые MCC 4214? это услуги транспортных компаний :oops:
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:39

  Искатель написав:"Без объявления войны" Vodafone начал массово переводить на другой тариф. Был Vodafone Red S 2015, стал ... даже не запомнил еще, как называется.
Прикол в том, что в нем теперь нет бесплатных СМСок (в старом было 30 шт в месяц).

Вопрос: кто-то, кого зацепило подобное, уже отправлял подтверждающие СМС-ки по рассрочке? За них берут деньги или нет?
Просто на телефоне включен "Год без абонплат" и денег на остатке нет.

У меня на финномере другой тариф - там нет ни бесплатных смс, ни минут, ни мегабайт, но нет и абонки - пополняю раз в год на 5 грн. и Усё. Так вот для смс по аллыным раздрочкам деньги на карте не нужны - эти смс бесплатны изначально
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:46

  Искатель написав:"Без объявления войны" Vodafone начал массово переводить на другой тариф. Был Vodafone Red S 2015, стал ... даже не запомнил еще, как называется.
Прикол в том, что в нем теперь нет бесплатных СМСок (в старом было 30 шт в месяц).

Вопрос: кто-то, кого зацепило подобное, уже отправлял подтверждающие СМС-ки по рассрочке? За них берут деньги или нет?
Просто на телефоне включен "Год без абонплат" и денег на остатке нет.


Vodafone RED S, M, L 2015
Уважаемые клиенты, с 10.09.2019 тарифы Vodafone Red S 2015, Vodafone Red M 2015 та Vodafone Red L 2015 закрываются
2015
https://www.vodafone.ua/ru/privatnim-klientam/rates/archive
Black Jack - White Business
ruvex
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