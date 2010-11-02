Sagittarius написав:выбрав эту карту Максимум Платинум
это как ?
есть такая карта. с фиксированной годовой абонкой 720 грн. а не условной ежемесячной.
750 грн (больше чем РКО на Максимум 12 x 60 = 720 грн). Зато там есть страховка по Украине и консьерж-сервис. Правда, плата за страховку в рамках этой абонки (200 или 300 грн) проводится как снятие наличных и потом необходимо карту лечить от % (гасить в 0). Отключить нельзя.
"Без объявления войны" Vodafone начал массово переводить на другой тариф. Был Vodafone Red S 2015, стал ... даже не запомнил еще, как называется. Прикол в том, что в нем теперь нет бесплатных СМСок (в старом было 30 шт в месяц).
Вопрос: кто-то, кого зацепило подобное, уже отправлял подтверждающие СМС-ки по рассрочке? За них берут деньги или нет? Просто на телефоне включен "Год без абонплат" и денег на остатке нет.
Искатель написав:"Без объявления войны" Vodafone начал массово переводить на другой тариф. Был Vodafone Red S 2015, стал ... даже не запомнил еще, как называется. Прикол в том, что в нем теперь нет бесплатных СМСок (в старом было 30 шт в месяц).
Вопрос: кто-то, кого зацепило подобное, уже отправлял подтверждающие СМС-ки по рассрочке? За них берут деньги или нет? Просто на телефоне включен "Год без абонплат" и денег на остатке нет.
У меня на финномере другой тариф - там нет ни бесплатных смс, ни минут, ни мегабайт, но нет и абонки - пополняю раз в год на 5 грн. и Усё. Так вот для смс по аллыным раздрочкам деньги на карте не нужны - эти смс бесплатны изначально
Искатель написав:"Без объявления войны" Vodafone начал массово переводить на другой тариф. Был Vodafone Red S 2015, стал ... даже не запомнил еще, как называется. Прикол в том, что в нем теперь нет бесплатных СМСок (в старом было 30 шт в месяц).
Вопрос: кто-то, кого зацепило подобное, уже отправлял подтверждающие СМС-ки по рассрочке? За них берут деньги или нет? Просто на телефоне включен "Год без абонплат" и денег на остатке нет.
Искатель написав:"Без объявления войны" Vodafone начал массово переводить на другой тариф. Был Vodafone Red S 2015, стал ... даже не запомнил еще, как называется. Прикол в том, что в нем теперь нет бесплатных СМСок (в старом было 30 шт в месяц).
Вопрос: кто-то, кого зацепило подобное, уже отправлял подтверждающие СМС-ки по рассрочке? За них берут деньги или нет? Просто на телефоне включен "Год без абонплат" и денег на остатке нет.
СМС по рассрочки отправляются без оплаты. Так что можете не переживать.
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