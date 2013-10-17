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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7648764976507651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:39

  novichok написав:
  Alfa_Bank написав:
  novichok написав:Альфа-банк, фиг там. Запрашивает при каждом следующем входе дату рождения. Хоть "ТАК" нажимай, хоть "НІ"

novichok, день. Пользуетесь ПК или веб-версией на мобильном?

ПК

Доброе утро. Напишите название и версию браузера. А так же, дату и время последнего сохранения доверенного устройства и второго входа с полной идентификацией.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 20 вер, 2019 07:41, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:40

  Искатель написав:Уважаемая Alfa Bank!

Не могли бы Вы уточнить, когда ЭКО-бонусы начислят?
Уже 19.09. к концу подходит, "а Германа все нет".

Доброе утро. Еще актуально?
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7159
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7648764976507651
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