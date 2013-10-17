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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:39
novichok написав: Alfa_Bank написав: novichok написав:Альфа-банк
, фиг там. Запрашивает при каждом следующем входе дату рождения. Хоть "ТАК" нажимай, хоть "НІ"
novichok, день. Пользуетесь ПК или веб-версией на мобильном?
ПК
Доброе утро. Напишите название и версию браузера. А так же, дату и время последнего сохранения доверенного устройства и второго входа с полной идентификацией.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в П'ят 20 вер, 2019 07:41, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:40
Искатель написав:
Уважаемая Alfa Bank!
Не могли бы Вы уточнить, когда ЭКО-бонусы начислят?
Уже 19.09. к концу подходит, "а Германа все нет".
Доброе утро. Еще актуально?
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Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7159
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
1
1
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