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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:39
novichok написав: Alfa_Bank написав: novichok написав:Альфа-банк
, фиг там. Запрашивает при каждом следующем входе дату рождения. Хоть "ТАК" нажимай, хоть "НІ"
novichok, день. Пользуетесь ПК или веб-версией на мобильном?
ПК
Доброе утро. Напишите название и версию браузера. А так же, дату и время последнего сохранения доверенного устройства и второго входа с полной идентификацией.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в П'ят 20 вер, 2019 07:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:40
Искатель написав:
Уважаемая Alfa Bank!
Не могли бы Вы уточнить, когда ЭКО-бонусы начислят?
Уже 19.09. к концу подходит, "а Германа все нет".
Доброе утро. Еще актуально?
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:38
Flamingo написав: Искатель написав:
"Без объявления войны" Vodafone начал массово переводить на другой тариф. Был Vodafone Red S 2015, стал ... даже не запомнил еще, как называется.
Прикол в том, что в нем теперь нет бесплатных СМСок (в старом было 30 шт в месяц).
Вопрос: кто-то, кого зацепило подобное, уже отправлял подтверждающие СМС-ки по рассрочке? За них берут деньги или нет?
Просто на телефоне включен "Год без абонплат" и денег на остатке нет.
У меня на финномере другой тариф - там нет ни бесплатных смс, ни минут, ни мегабайт, но нет и абонки - пополняю раз в год на 5 грн. и Усё. Так вот для смс по аллыным раздрочкам деньги на карте не нужны - эти смс бесплатны изначально
год назад если денег на счету не было и не был активирован месячный пакет то смс не давало отправить на рассрочку. требовало активировать дневной пакет смсок за деньги а потом уже действительно отправляло смски не трогая пакетный счетчик.
так что вроде бы и бесплатно - но на пакет смсок приходилось потратится.
но потом в какой то момент полечили трабл и сейчас уже не требует активации дневного пакета смсок.
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mephala
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:40
Alfa_Bank
Если есть три карті (две максимки и одна блек), сколько кешбека в месяц максимум может быть начислено всего?
Лимит по каждой карте или в целом по всем?
Ограничение по сумме бонусов повышенным категориям есть? Или общая сумма итого и все?
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Spring
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:50
Щодо смс порозсрочках.
Смс в Україні і за кордоном відправляються на різні номери. В Україні на короткий (типа 3353), за кордоном на повний номер (лайф, якщо не помиляюся). Перші безкоштовні для Vodafone, навіть на тарифах типу Red без сплаченої абонки. Ну а смс на повний номер - відповідно платні.
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Кочевник
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:02
Spring написав:Alfa_Bank
Если есть три карті (две максимки и одна блек), сколько кешбека в месяц максимум может быть начислено всего?
Лимит по каждой карте или в целом по всем?
Ограничение по сумме бонусов повышенным категориям есть? Или общая сумма итого и все?
Spring, добрый день. Ограничения по стандартным бонусам 0.5% нет. По супербонусам - 3000 бонусов в месяц. Затем, по выбранным суперкатегориям бонусов до конца месяца не будет, но будет 0.5% по другим категориям.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:09
Alfa_Bank
Бонусы за акции в прошлом месяце (Мультиплекс). которые обещали до 30/09 начислить, будут начислены без учета сумм супербонусов сентября?
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Spring
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:24
Spring написав:Alfa_Bank
Бонусы за акции в прошлом месяце (Мультиплекс). которые обещали до 30/09 начислить, будут начислены без учета сумм супербонусов сентября?
Без учета.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:53
Alfa_Bank написав: Seva написав:Alfa_Bank
Этап: с 12 августа 2019 по 12 сентября 2019;
ну вот как бы и жду, семь дней прошло, а нету
7 рабочих
дней еще не прошло)
уже прошло - КБ получен
Дякую
Skiw
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