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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7648764976507651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:39

  novichok написав:
  Alfa_Bank написав:
  novichok написав:Альфа-банк, фиг там. Запрашивает при каждом следующем входе дату рождения. Хоть "ТАК" нажимай, хоть "НІ"

novichok, день. Пользуетесь ПК или веб-версией на мобильном?

ПК

Доброе утро. Напишите название и версию браузера. А так же, дату и время последнего сохранения доверенного устройства и второго входа с полной идентификацией.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 20 вер, 2019 07:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:40

  Искатель написав:Уважаемая Alfa Bank!

Не могли бы Вы уточнить, когда ЭКО-бонусы начислят?
Уже 19.09. к концу подходит, "а Германа все нет".

Доброе утро. Еще актуально?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:38

  Flamingo написав:
  Искатель написав:"Без объявления войны" Vodafone начал массово переводить на другой тариф. Был Vodafone Red S 2015, стал ... даже не запомнил еще, как называется.
Прикол в том, что в нем теперь нет бесплатных СМСок (в старом было 30 шт в месяц).

Вопрос: кто-то, кого зацепило подобное, уже отправлял подтверждающие СМС-ки по рассрочке? За них берут деньги или нет?
Просто на телефоне включен "Год без абонплат" и денег на остатке нет.

У меня на финномере другой тариф - там нет ни бесплатных смс, ни минут, ни мегабайт, но нет и абонки - пополняю раз в год на 5 грн. и Усё. Так вот для смс по аллыным раздрочкам деньги на карте не нужны - эти смс бесплатны изначально

год назад если денег на счету не было и не был активирован месячный пакет то смс не давало отправить на рассрочку. требовало активировать дневной пакет смсок за деньги а потом уже действительно отправляло смски не трогая пакетный счетчик.
так что вроде бы и бесплатно - но на пакет смсок приходилось потратится.
но потом в какой то момент полечили трабл и сейчас уже не требует активации дневного пакета смсок.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:40

Alfa_Bank
Если есть три карті (две максимки и одна блек), сколько кешбека в месяц максимум может быть начислено всего?
Лимит по каждой карте или в целом по всем?
Ограничение по сумме бонусов повышенным категориям есть? Или общая сумма итого и все?
Spring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:50

Re: Альфа-Банк

Щодо смс порозсрочках.
Смс в Україні і за кордоном відправляються на різні номери. В Україні на короткий (типа 3353), за кордоном на повний номер (лайф, якщо не помиляюся). Перші безкоштовні для Vodafone, навіть на тарифах типу Red без сплаченої абонки. Ну а смс на повний номер - відповідно платні.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:02

  Spring написав:Alfa_Bank
Если есть три карті (две максимки и одна блек), сколько кешбека в месяц максимум может быть начислено всего?
Лимит по каждой карте или в целом по всем?
Ограничение по сумме бонусов повышенным категориям есть? Или общая сумма итого и все?

Spring, добрый день. Ограничения по стандартным бонусам 0.5% нет. По супербонусам - 3000 бонусов в месяц. Затем, по выбранным суперкатегориям бонусов до конца месяца не будет, но будет 0.5% по другим категориям.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:09

Alfa_Bank
Бонусы за акции в прошлом месяце (Мультиплекс). которые обещали до 30/09 начислить, будут начислены без учета сумм супербонусов сентября?
Spring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:24

  Spring написав:Alfa_Bank
Бонусы за акции в прошлом месяце (Мультиплекс). которые обещали до 30/09 начислить, будут начислены без учета сумм супербонусов сентября?

Без учета.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:53

  Alfa_Bank написав:
  Seva написав:Alfa_Bank
Этап: с 12 августа 2019 по 12 сентября 2019;

ну вот как бы и жду, семь дней прошло, а нету

7 рабочих дней еще не прошло)

уже прошло - КБ получен :)
Дякую
Skiw :D
Skiw
 
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