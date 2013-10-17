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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7649765076517652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:27

Alfa_Bank
Еще вопрос.
по карте (расчетная дата 19 е число) все рассрочки активированы с 19/08 ао 19/09, срок их погашения с 19/10 первый платеж соответственно.
была сумма перебранных кредитных денег (мелкие траты начала сентября, не попавшие в рассрочку. Снялось вчера 60 грн комисса за это и сегодня пришло смс
"Шановный клиент! кредитные каникулы активированы. мин.платеж отсутствует. По картке **** использлвано ХХХ грн, задолженность льготного периода 2083,57
Эти 2083,57 до 19/10/19 погасить и все, никаких комиссий не будет? на них никакие проценты комиссии не начисляются?
Чем опасна такая ситуация?
первый раз так вышло
Spring
 
Повідомлень: 84
З нами з: 04.02.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:43

  Spring написав:Alfa_Bank
Еще вопрос.
по карте (расчетная дата 19 е число) все рассрочки активированы с 19/08 ао 19/09, срок их погашения с 19/10 первый платеж соответственно.
была сумма перебранных кредитных денег (мелкие траты начала сентября, не попавшие в рассрочку. Снялось вчера 60 грн комисса за это и сегодня пришло смс
"Шановный клиент! кредитные каникулы активированы. мин.платеж отсутствует. По картке **** использлвано ХХХ грн, задолженность льготного периода 2083,57
Эти 2083,57 до 19/10/19 погасить и все, никаких комиссий не будет? на них никакие проценты комиссии не начисляются?
Чем опасна такая ситуация?
первый раз так вышло

Дайте номер счета, пожалуйста, проверю.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7164
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 607 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:30

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Уважаемая Alfa Bank!

Не могли бы Вы уточнить, когда ЭКО-бонусы начислят?
Уже 19.09. к концу подходит, "а Германа все нет".

Доброе утро. Еще актуально?

Так слышно что за бонусы?А то талоны на харчи закончились)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлень: 624
З нами з: 30.11.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:33

  _Slava_ написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Уважаемая Alfa Bank!

Не могли бы Вы уточнить, когда ЭКО-бонусы начислят?
Уже 19.09. к концу подходит, "а Германа все нет".

Доброе утро. Еще актуально?

Так слышно что за бонусы?А то талоны на харчи закончились)

Добрый день. Мы информацию о бонусах в ЭКО передали. Далее все зависит от ЭКО.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7164
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 607 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:37

Юлия, большое вам человеческое спасибо за всё, что вы для нас делаете!
vvs2k
 
Повідомлень: 19
З нами з: 09.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:49

Alfa_Bank
Спасибо,талоны на харч пришли)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлень: 624
З нами з: 30.11.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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  #<1 ... 7649765076517652
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