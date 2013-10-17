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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:27
Alfa_Bank
Еще вопрос.
по карте (расчетная дата 19 е число) все рассрочки активированы с 19/08 ао 19/09, срок их погашения с 19/10 первый платеж соответственно.
была сумма перебранных кредитных денег (мелкие траты начала сентября, не попавшие в рассрочку. Снялось вчера 60 грн комисса за это и сегодня пришло смс
"Шановный клиент! кредитные каникулы активированы. мин.платеж отсутствует. По картке **** использлвано ХХХ грн, задолженность льготного периода 2083,57
Эти 2083,57 до 19/10/19 погасить и все, никаких комиссий не будет? на них никакие проценты комиссии не начисляются?
Чем опасна такая ситуация?
первый раз так вышло
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Spring
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:43
Spring написав:Alfa_Bank
Еще вопрос.
по карте (расчетная дата 19 е число) все рассрочки активированы с 19/08 ао 19/09, срок их погашения с 19/10 первый платеж соответственно.
была сумма перебранных кредитных денег (мелкие траты начала сентября, не попавшие в рассрочку. Снялось вчера 60 грн комисса за это и сегодня пришло смс
"Шановный клиент! кредитные каникулы активированы. мин.платеж отсутствует. По картке **** использлвано ХХХ грн, задолженность льготного периода 2083,57
Эти 2083,57 до 19/10/19 погасить и все, никаких комиссий не будет? на них никакие проценты комиссии не начисляются?
Чем опасна такая ситуация?
первый раз так вышло
Дайте номер счета, пожалуйста, проверю.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:30
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Уважаемая Alfa Bank!
Не могли бы Вы уточнить, когда ЭКО-бонусы начислят?
Уже 19.09. к концу подходит, "а Германа все нет".
Доброе утро. Еще актуально?
Так слышно что за бонусы?А то талоны на харчи закончились)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:33
_Slava_ написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Уважаемая Alfa Bank!
Не могли бы Вы уточнить, когда ЭКО-бонусы начислят?
Уже 19.09. к концу подходит, "а Германа все нет".
Доброе утро. Еще актуально?
Так слышно что за бонусы?А то талоны на харчи закончились)
Добрый день. Мы информацию о бонусах в ЭКО передали. Далее все зависит от ЭКО.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:37
Юлия, большое вам человеческое спасибо за всё, что вы для нас делаете!
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vvs2k
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:49
Alfa_Bank
Спасибо,талоны на харч пришли)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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