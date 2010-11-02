Alfa_Bank Еще вопрос. по карте (расчетная дата 19 е число) все рассрочки активированы с 19/08 ао 19/09, срок их погашения с 19/10 первый платеж соответственно. была сумма перебранных кредитных денег (мелкие траты начала сентября, не попавшие в рассрочку. Снялось вчера 60 грн комисса за это и сегодня пришло смс "Шановный клиент! кредитные каникулы активированы. мин.платеж отсутствует. По картке **** использлвано ХХХ грн, задолженность льготного периода 2083,57 Эти 2083,57 до 19/10/19 погасить и все, никаких комиссий не будет? на них никакие проценты комиссии не начисляются? Чем опасна такая ситуация? первый раз так вышло
Spring написав:Alfa_Bank Еще вопрос. по карте (расчетная дата 19 е число) все рассрочки активированы с 19/08 ао 19/09, срок их погашения с 19/10 первый платеж соответственно. была сумма перебранных кредитных денег (мелкие траты начала сентября, не попавшие в рассрочку. Снялось вчера 60 грн комисса за это и сегодня пришло смс "Шановный клиент! кредитные каникулы активированы. мин.платеж отсутствует. По картке **** использлвано ХХХ грн, задолженность льготного периода 2083,57 Эти 2083,57 до 19/10/19 погасить и все, никаких комиссий не будет? на них никакие проценты комиссии не начисляются? Чем опасна такая ситуация? первый раз так вышло