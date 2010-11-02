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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:56
Alfa_Bank
, в течении недели не могу оплатить счёт ГИОЦ за коммунальные услуги - в чём причина? Каждый раз в МАБе получаю вот такое соотщение:
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ТЕА
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:09
Бекас написав:
Ув.представитель - моя проблема вчерашняя(невозможность онлайн перевода денег на карту клиента банка) так и не решилась - можно продолжить общение?
Добрый день. Писала вам в ЛС и на ветку. Вы не отвечаете( Уточните более детально в чем проблема? Есть ли ошибка? На каком этапе? Что нажимаете? Тип браузера?
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:17
ТЕА написав:Alfa_Bank
, в течении недели не могу оплатить счёт ГИОЦ за коммунальные услуги - в чём причина? Каждый раз в МАБе получаю вот такое соотщение:
ТЕА, добрый день. Дайте ИНН в ЛС, проверю.
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Alfa_Bank
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