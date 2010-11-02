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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7650765176527653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:56

Alfa_Bank, в течении недели не могу оплатить счёт ГИОЦ за коммунальные услуги - в чём причина? Каждый раз в МАБе получаю вот такое соотщение:

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ТЕА
 
Повідомлень: 168
З нами з: 19.07.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:09

  Бекас написав:Ув.представитель - моя проблема вчерашняя(невозможность онлайн перевода денег на карту клиента банка) так и не решилась - можно продолжить общение?

Добрый день. Писала вам в ЛС и на ветку. Вы не отвечаете( Уточните более детально в чем проблема? Есть ли ошибка? На каком этапе? Что нажимаете? Тип браузера?
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7168
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 607 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:17

  ТЕА написав:Alfa_Bank, в течении недели не могу оплатить счёт ГИОЦ за коммунальные услуги - в чём причина? Каждый раз в МАБе получаю вот такое соотщение:

Зображення

ТЕА, добрый день. Дайте ИНН в ЛС, проверю.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7168
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 607 раз.
 
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1
1
  #<1 ... 7650765176527653
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