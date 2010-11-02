Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:21

Хочу поделиться горьким опытом заказа кредитки (даже пришлось повторно регаться на форуме). Являюсь клиентом банка уже около 4 лет. Возникла необходимость в кредитной карте. Заказ был сделан еще 10.09, срок получения указали 13.09 или 16.09. 16.09 перезвонили уточнили куда доставить карту. Досих пор жду доставку. Сегодня, после 30 мин общения в чате (myalfa), получил контакты Виктории - начальника курьеров и рекомендацию звонить ей. От Виктории поступило предложение звонить Александру и его контакты. На этом квест от альфы решил закончить ибо не знаю общего количества звеньев в этой цепочке.

Теперь собственно вопрос представителю банка, является ли данный процесс получения карт от альфабанка стандартным, возможно я зря тут поднимаю этот вопрос и такую процедуру проходят все кредитные клиенты банка? Если да, пришлите, пожалуйста контакты последнего звена в доставке.

После 23.09 ваша карта уже будет не нужна, с банком будем прощаться.

ЗЫ. От монобанка карта была доставлена на след.день после заказа.